Apple anuncia mais de 600 aplicações prontas para os Vision Pro

A Apple anunciou hoje que mais de 600 aplicações com suporte nativo para visionOS estarão disponíveis no Vision Pro quando os óculos de computação espacial forem lançados nos EUA esta sexta-feira.

Apple aposta na área gaming para "virar o jogo"

Segundo o que a Apple partilhou hoje, para entretenimento, aplicações de streaming e desporto como Disney+, IMAX, Max, MLB, NBA, PGA TOUR Vision e Red Bull TV foram todas otimizadas para tirar o máximo partido dos elementos de design espacial e das capacidades de imersão do Vision Pro. Além disso, os fãs de futebol podem subscrever o MLS Season Pass na aplicação Apple TV.

Com a aplicação NBA e uma subscrição do NBA League Pass, por exemplo, a Apple diz que os fãs de basquetebol podem utilizar a funcionalidade Multiview para ver até cinco transmissões em direto ou a pedido, ver estatísticas e resultados em tempo real e muito mais.

Outras aplicações otimizadas para o Vision Pro incluem:

As aplicações do Microsoft 365 como o Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Teams e Word também suportam nativamente o visionOS.

Os subscritores da Apple Arcade terão acesso a vários jogos otimizados para o Vision Pro, incluindo:

Além disso, mais de um milhão de aplicações iOS e iPadOS compatíveis estarão automaticamente disponíveis no Vision Pro no lançamento.

Estas aplicações não foram otimizadas para o VisionOS, pelo que terão um aspeto mais semelhante ao do iPad. No espaço de streaming, por exemplo, as aplicações compatíveis que estarão disponíveis incluem Amazon Prime Video, Paramount+ e Peacock.

Outras aplicações compatíveis incluem Slack, Todoist, Comcast Xfinity, Sling TV, ESPN, entre outras.