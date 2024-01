Empresa europeia está a preparar a mais potente turbina eólica do mundo

Atualmente ocupado por uma empresa chinesa, o pódio que dá lugar à mais potente turbina eólica do mundo está perto de ser conquistado por uma empresa europeia, a Siemens Gamesa.

Conforme avançado pela consultora em energias renováveis Brinkmann, a Siemens Gamesa está a preparar um novo modelo para ser lançado antes de 2030, que será o prelúdio da sua plataforma de nova geração de mais de 20 MW, presumivelmente.

Neste momento, a turbina eólica mais potente do mundo é assinada pela chinesa Mingyang Smart Energy. O seu MySE 16-260 é um modelo eólico offshore de 16 MW, que está localizado na central eólica offshore Mingyang Qingzhou 4, no Mar do Sul da China. Esta máquina produz 67 milhões de kWh por ano, o suficiente para cobrir as necessidades de 80.000 casas.

A plataforma da Siemens Gamesa basear-se-á em grande parte nas suas atuais plataformas de geração SG 222-DD e SG 236-DD, com uma potência nominal de 14/15 MW, pelo que os analistas estimam que o novo modelo terá uma potência entre 17 e 18 MW.

Além disso, terá um rotor com mais de 250 metros de diâmetro e um gerador de ímanes permanentes de acionamento direto.

Apesar da dificuldade no seu negócio onshore, a Siemens Gamesa domina o setor das turbinas offshore, com uma quota de mercado global acumulada de 62%, excluindo o mercado chinês. Com este, são 42% de quota. A sua capacidade instalada atual é de 20 GW, com 8 GW adicionais através de um acordo de licenciamento com a Shanghai Electric.

Estima-se que, nos próximos dez anos, a quota da Siemens Gamesa representará 55% da capacidade instalada offshore acumulada a nível mundial, consolidando a sua posição no setor.

Leia também: