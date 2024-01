NASA revela o X-59: um jato supersónico experimental como nunca antes visto

Construído em parceria com a fabricante de aviões Lockheed Martin, o X-59 faz parte da missão da NASA, agência espacial americana, de encontrar uma forma de as pessoas utilizarem os voos supersónicos para viagens mais comuns. O X-59 (até o nome soa a mistério), não desiludiu definitivamente.

O seu novo jato supersónico silencioso foi concebido para minimizar o estrondo sónico que cria quando ultrapassa a velocidade do som. Este voará a 1,4 vezes a velocidade do som e o seu voo inaugural está previsto para o final deste ano.

O jato é o resultado de um projeto conjunto entre a NASA e a Lockheed Martin e tem um objetivo simples mas ambicioso. O sonho é revolucionar as viagens aéreas, produzindo uma nova geração de jatos comerciais que podem viajar mais depressa do que a velocidade do som.

É importante notar que esta será a próxima geração de aviões supersónicos, uma vez que o Tupolev TU-144 (voo inaugural a 31 de dezembro de 1968) e o Concorde (voo inaugural a 2 de março de 1969) foram os primeiros.

X-59 espera resolver a o problema do "boom" sónico

O voo supersónico é a capacidade de voar a velocidades superiores à velocidade do som. O valor da velocidade do som varia consoante a densidade do ar, mas ao nível do mar é de 1.224 km/hora. Se voar mais devagar do que isto, o voo é subsónico, se voar mais rápido torna-se supersónico.

Os aviões que ultrapassam a barreira do som produzem o famoso "boom" sónico, mas este não ocorre no momento em que um objeto atravessa a barreira do som.

A explosão sónica, que é o efeito de ondas de choque comprimidas, é um som contínuo que ocorre durante todo o tempo em que a aeronave viaja mais depressa do que o som. Para os observadores em terra, só se sente o estrondo quando as ondas de pressão passam por cima de nós. O som pode ser bastante incómodo, pelo que o X-59 espera resolver a perturbação que provoca.

O design do X-59 parece saído diretamente de um filme de ficção científica. Tem 30 metros de comprimento e 9 metros de largura. Tem uma ponta fina e afunilada que ocupa cerca de um terço do comprimento total e espera-se que interrompa significativamente as ondas de choque que criam o boom sónico.

Devido ao design e à ponta comprida, o piloto senta-se a meio, o que torna difícil obter uma visão frontal adequada a partir de uma janela. Para resolver este problema, câmaras de alta resolução alimentam um sinal para monitores 4K no cockpit como parte do "Sistema de Visão Externa".

O Concorde foi desativado em 2003, depois de ter voado durante 27 anos. Desde então, temos estado limitados a voos subsónicos e a viagens que duram muitas horas. Se os voos de teste do X-59, no final deste ano forem um sucesso, então talvez possamos ver tempos de viagem mais rápidos à volta do mundo nos próximos anos.

