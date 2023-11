Instagram está a testar a desativação da opção “Vista”. E já vem tarde…

O Instagram está finalmente a testar uma funcionalidade que permitirá aos utilizadores desativar a opção que permite às outras pessoas verificarem se já viu as suas mensagens ou não. Desta forma, mesmo que tenha lido a mensagem de alguém, essa pessoa não verá a label "Vista" por baixo da mensagem.

Parece banal, mas há quem queira bastante

Tanto Mark Zuckerberg como Adam Mosseri anunciaram esta funcionalidade nos seus canais de transmissão.

Ouvimos os vossos comentários e começámos a testar uma nova funcionalidade que vos permite desativar a opção de leitura nas vossas mensagens instantâneas. Em breve, as pessoas poderão escolher quando deixar que os outros vejam quando leram as suas mensagens.

Disse Mosseri na mensagem.

O diretor do Instagram publicou uma captura de ecrã do menu de privacidade e segurança das mensagens diretas. Para aceder a este menu, basta clicar no nome do perfil que se encontra por baixo de uma conversa. Se os utilizadores fizerem parte do teste, verão uma opção para desativar as "Read receipts" na secção "Quem pode ver a sua atividade". Esta opção é explicada abaixo: "Outras pessoas podem ver quando é que leu as suas mensagens".

A Meta não especificou em que esforços a empresa está a testar esse recurso e quando é que ele será lançado para todos os utilizadores. Mas o Instagram já está realmente atrasado no lançamento dessa funcionalidade, já que outra aplicação de propriedade da Meta, o WhatsApp, lançou a possibilidade de desativar a leitura de mensagens em 2014.

A empresa também planeia lançar a proteção padrão de criptografia de ponta a ponta para mensagens diretas do Instagram assim que terminar o lançamento dessa funcionalidade para o Messenger. Em agosto, a Meta disse que a empresa pretende terminar o trabalho de permitir a encriptação de ponta a ponta por predefinição no Messenger até ao final do ano.

Leia também...