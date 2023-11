Há 5 anos no mercado, a Epic Games Store ainda não dá lucro

As empresas têm novas ideias e projetos e um dos objetivos é quase sempre o mesmo, fazer entrar mais dinheiro nas suas contas. No entanto, as recentes notícias mostram que, mesmo já existindo no mercado há 5 anos, a Epic Games Store ainda perde dinheiro e não dá lucro à empresa.

Epic Games Store ainda não dá lucro

A Epic Games Store foi inaugurada a 6 de dezembro de 2018 e, portanto, está quase a celebrar 5 anos de existência. Mas nem tudo está a correr bem, pois tudo indica que a loja de jogos só perde dinheiro e, portanto, não dá lucro.

As informações foram reveladas graças ao processo judicial entre a Google e a Epic Games devido ao popular jogo Fortnite e ao sistema de taxas aplicadas pela dona da Google Play, que tiravam rendimento importante à criadora do título.

Contudo, desengane-se quem pense que o facto de a Epic Games Store não ser lucrativa é mau sinal para a Epic Games, pois neste caso até pode ser um ponto a favor para a empresa. Isto porque, no processo, a Epic pretende que a Google facilite o uso de lojas de aplicações de terceiros e, não sendo a sua loja lucrativa, então a gigante do Android não a poderá considerar como rival ou concorrência de peso.

Segundo os detalhes, o facto de a Epic Games Store ainda não ser lucrativa deve-se sobretudo ao enorme gasto de milhões de dólares na distribuição de jogos todas as semanas. Mas para a empresa tal não é um problema, pois o que lhe importa é crescer e não lucrar com a loja de jogos.

Já do lado da Apple, com a qual a Epic também teve os seus conflitos devido ao Fortnite, parece haver uma maior abertura para a aceitação de lojas de terceiros na App Store.