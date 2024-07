Elétricos “Made in Portugal”: fábrica da Stellantis em Mangualde dá início à produção

Num dia que o diretor-executivo da empresa, Carlos Tavares, descreveu como "histórico", a fábrica da Stellantis, em Mangualde, dá início à produção de carros elétricos em grande escala.

Inaugurada na região há 62 anos, a fábrica da Stellantis, em Mangualde, recebeu um investimento global de 119 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para dar início à produção de modelos elétricos, conforme informação partilhada pela imprensa.

Hoje, num "dia histórico" para a empresa e para indústria portuguesa, o diretor-executivo da fabricante, Carlos Tavares, marcou presença nas instalações da empresa para o início da produção em grande escala de veículos de passageiros e comerciais ligeiros elétricos a baterias, com a saída dos primeiros modelos totalmente elétricos das suas linhas de montagem.

Segundo o Expresso, esta unidade industrial da Stellantis, localizada em Mangualde, tornou-se a primeira fábrica no país a produzir, em grande escala, veículos de passageiros e comerciais ligeiros elétricos.

Conforme partilhado, esta fábrica portuguesa assegurará a produção de oito modelos 100% elétricos nas versões de passageiros e comerciais ligeiros dos modelos Citroën ë-Berlingo e ë-Berlingo Van, Peugeot E-Partner e E-Rifter, Fiat e-Doblò e Opel Combo-e para os mercados doméstico e de exportação.

Ao lado do português Carlos Tavares, esteve o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro da Economia, Pedro Reis.

Estamos a testemunhar um importantíssimo virar de página nesta unidade fabril, que consegue estar na linha da frente em termos de inovação. Dentro em breve estará nas estradas uma nova gama de oito veículos elétricos ‘made in’ Portugal. Esta é a nossa visão para o futuro da indústria automóvel e revelamos hoje, aqui, mais uma prova de que é possível concretizar os nossos mais ambiciosos planos, de forma sustentável e de forma economicamente viável, colocando os melhores produtos ao serviço dos clientes.

Afirmou Carlos Tavares, prometendo seguir "rumo à descarbonização, proporcionando uma mobilidade segura, acessível e ambientalmente responsável para proteger as próximas gerações".

A 31 de março de 2023, Carlos Tavares tinha anunciado a produção de veículos elétricos para o início de 2025. No entanto, "esse objetivo foi atingido antes do tempo e, neste momento, já se procede à montagem de veículos elétricos em Mangualde, iniciando-se em outubro a produção em série".

Numa nota enviada à imprensa, o grupo Stellantis sublinha que, no primeiro semestre, liderou o mercado automóvel português com uma quota de 27% "e foi também a líder indiscutível na venda de veículos comerciais ligeiros com 44% do mercado".