A Cybertruck demorou largos meses a chegar, com o mundo a teorizar sobre como se comportaria esta proposta da Tesla. Apesar das peripécias e dos problemas que têm sido reportados, a pickup elétrica pode ter-se tornado na mais vendida nos Estados Unidos da América (EUA).

A Cybertruck da Tesla pode ter-se tornado na pickup elétrica mais vendida nos EUA, numa suposição que parte do desconhecimento que o público tem dos números reais da fabricante. Normalmente, e contrariamente àquilo que outras empresas partilham, esta não faz uma discriminação das suas vendas por modelo.

Assim sendo, conforme vimos aqui, a fabricante confirmou as entregas de 21.551 "outros modelos", onde se incluem as vendas do Modelo S, Modelo X, Cybertruck e Tesla Semi.

Segundo contabilizado pelo Electrek, apesar de a Tesla não discriminar os modelos, temos uma ideia mais próxima das entregas da sua Cybertruck no segundo trimestre devido a alguns recalls.

Com alguns recalls no mês passado, a Tesla confirmou que havia produzido 11.688 Cybertrucks em 6 de junho. Uma recolha anterior confirmou que a Tesla tinha produzido 3878 unidades da Cybertruck em meados de abril. Trata-se de uma diferença de cerca de 7800 unidades.

Se subtrairmos alguns números relativos às últimas semanas de abril e depois acrescentarmos um ou dois milhares relativos ao resto de junho, é seguro assumir que a Tesla entregou entre 8000 e 9000 unidades durante o segundo trimestre.

Em comparação, a Ford entregou 7902 F-150 Lightning no segundo trimestre, e a GM entregou 2196 Silverado EV, e 2929 pickups e SUV Hummer EV.

Depois, a Rivian, que também não explicita as vendas de cada modelo, revelou ter entregado 13.790 veículos no segundo trimestre. O Electrek conjetura que o R1S e as carrinhas de entrega representam, "sem dúvida", a maioria das entregas e, portanto, "as entregas de pickup elétricas R1T estão certamente abaixo das 7000 unidades e muito provavelmente mais perto das 4000 unidades".

Se estas contas baterem certo, a Cybertruck da Tesla pode ter-se tornado na pickup elétrica mais vendida nos EUA.