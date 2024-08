Intel enfrenta tempos difíceis! Gigante vai cortar mais de 15.000 postos de trabalho

A Intel, gigante dos processadores, que tem cerca de 110.000 empregados, anunciou que vai despedir 15% da sua força de trabalho. Além disso, suspenderá o pagamento de dividendos aos acionistas a partir do quarto trimestre, no âmbito de um plano drástico de redução das despesas.

Redução maciça de postos de trabalho na Intel

A redução de postos de trabalho, que afetará mais de 15.000 trabalhadores, será feita gradualmente até ao final de 2024. A empresa reconheceu que as suas finanças não estão bem e que espera poupar cerca de 20 mil milhões de dólares este ano e outros 17,5 mil milhões no próximo ano.

Os anúncios são feitos no momento em que os resultados financeiros do segundo trimestre da empresa para 2024 mostram espaço para melhorias. A Intel, há muito líder indiscutível no mercado dos processadores, vê um futuro cada vez mais forte e prometedor para a sua concorrência.

O relatório indica que as vendas foram de 12,8 mil milhões de dólares, menos 1% do que no mesmo período do ano passado (12,9 mil milhões de dólares). A empresa também registou um prejuízo líquido de 1,61 mil milhões de dólares.

A gigante não está no seu melhor...

O nosso desempenho financeiro no segundo trimestre foi dececionante, mesmo quando alcançamos os principais marcos de tecnologia de produtos e processos.

As declarações do CEO da Intel, Pat Gelsinger, deixam claro que a empresa não está no seu melhor, embora esteja a tentar seguir o caminho da recuperação. Diz ainda que as tendências no segundo trimestre foram mais desafiantes do que o esperado.

Menos pessoal e menos orçamento significam menos recursos para certas áreas da empresa. As áreas mais afetadas por estas medidas serão a investigação e desenvolvimento, bem como o marketing e a administração. Quanto à suspensão do pagamento de dividendos, dizem que acabará "quando os fluxos de caixa melhorarem".

Há muito tempo que se fala do Intel 18A, o plano da Intel para recuperar a sua liderança na indústria dos semicondutores. O 18A deverá estar pronto no final deste ano, o que deverá melhorar a posição da empresa para 2025, altura em que os primeiros produtos deste tipo chegarão ao mercado.

Leia também: