Tesla revela resultados do segundo trimestre de 2024 e bate expetativas do mercado

Todos os trimestres a Tesla cria alguma expetativa sobre os seus resultados. O mercado procura saber como estão as vendas dos carros elétricos da marca e até a sua saúde financeira. A informação do 2.º trimestre saiu agora e as conclusões são simples. Os resultados do segundo trimestre de 2024 batem todas as expetativas do mercado.

Tesla: resultados do segundo trimestre de 2024

Apesar de haver alguma desaceleração do mercado e até uma redução clara no volume de vendas dos carros elétricos, a Tesla não parece ter abrandado o seu ritmo. Após os últimos trimestres terem sido menos positivos para a marca, esta parece ter reagido e os novos dados mostram isso mesmo.

A apresentação de resultados, ainda que provisórios, mostra claramente que as vendas ainda não voltaram a crescer, voltando a ficar abaixo de outros trimestres. As declarações da marca revelam os números totais de vendas e de produção, trazendo também valores dos produtos de armazenamento de energia.

No segundo trimestre, produzimos aproximadamente 411 mil veículos e entregamos aproximadamente 444 mil veículos. Implementámos 9,4 GWh de produtos de armazenamento de energia no segundo trimestre, a maior implementação trimestral até ao momento.

Pela primeira vez em muito tempo, a Tesla entregou mais veículos do que aqueles que produziu. Apesar de pouco natural na marca, isto deve-se em parte ao facto de dezenas de milhares de veículos estarem em trânsito no final do último trimestre.

No que toca a dados detalhados, a Tesla ainda não divide as vendas e produção pelos seus diferentes modelos. A marca agrupa os Model 3 e Y, e todos os outros veículos na categoria “outros modelos”.

Modelos Produção Entregas Model 3/Y 386.576 422.405 Outros modelos 24.255 21.551 Total 410.831 443.956

A Tesla divulgou também a sua implantação de armazenamento de energia, que foi excecionalmente elevada, com 9,4 GWh neste trimestre. Este não é apenas um novo recorde, mas mais do dobro da quantidade implantada no último trimestre recorde.

Estes valores mostram como a Tesla parece ter conseguido superar parte dos seus problemas e mudar o seu cenário, ainda que sem um crescimento efetivo, pelo menos face aos trimestres anteriores. A marca publicará os seus resultados financeiros relativos ao segundo trimestre de 2024 após o fecho do mercado na terça-feira, 23 de julho de 2024.