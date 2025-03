Europa vai receber protestos contra a Tesla e Elon Musk

As lojas americanas da Tesla estão a ser palco de protestos, há alguns dias, com pessoas a erguer cartazes contra Elon Musk. Entretanto, as manifestações estão a alargar-se, com uma data marcada para outros locais, incluindo na Europa.

A intervenção política de Elon Musk está a alimentar uma onda de desagrado relativamente ao empresário. Nos últimos dias, o descontentamento escalou para protestos pacíficos à porta das lojas da Tesla, procurando desencorajar a compra de veículos elétricos da empresa.

Conforme a imprensa norte-americana, citada pelo jornal Público, têm sido registados protestos em cidades dos EUA como Tucson (Arizona), Palo Alto (Califórnia), Saint Louis (Missouri), Dayton (Ohio), Jacksonville (Florida) e Charlotte (Carolina do Norte).

Este sábado, cerca de 300 manifestantes protestaram, também, num concessionário da Tesla na cidade de Nova Iorque.

Imprensa partilhou protesto em Lisboa

Uma vez que o mundo tem os olhos postos nos EUA, nomeadamente em Elon Musk, os protestos contra o empresário, bem como contra a sua empresa e atividade política, alargar-se-ão além-fronteiras.

A imprensa portuguesa avançou que o stand da Tesla, em Lisboa, deverá integrar a lista de locais, com um protesto marcado para o dia 9 de março, a par de outras manifestações agendadas no Reino Unido, Espanha e EUA.

As manifestações estão agendadas no portal Tesla Takedown e a de Lisboa teria lugar no stand da marca no El Corte Inglés.

Apesar da informação avançada pela imprensa, o mapa disponibilizado no portal não tem, neste momento, protestos marcados em Portugal ou Espanha, estando apenas marcados eventos no Reino Unido, em Londres, e na Islândia, em Reykjavik.