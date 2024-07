Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para julho

O verão está aqui e, por causa dele, as tardes que antes eram passadas no sofá passam a ser aproveitadas perto da brisa do mar. De qualquer modo, a Netflix não para e, este mês, recebe mais novidades. Espreite as estreias na popular plataforma de streaming para julho.

Mais um mês de novidades em matéria de filmes e séries. Conheça as estreias divulgadas pela Netflix Portugal e veja se há alguma que não quer mesmo perder. De ressalvar que, ao longo do mês, poderão haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - ALVINNN!!! e Os Esquilos

Criados por um pai humano, um jovem e enérgico esquilo musical e os seus irmãos arranjam sarilhos ao mesmo tempo que aprendem lições importantes. Este clássico adaptado para série já está disponível.

ALVINNN!!! e Os Esquilos

Dia 1 - Percy Jackson e o Mar dos Monstros

As aventuras épicas de Percy Jackson continuam quando o filho de Poseidon e os seus companheiros se aventuram no perigoso Mar dos Monstros para salvar o campo Half-Blood. Este filme já está, também, disponível na plataforma de streaming.

Percy Jackson e o Mar dos Monstros

Dia 2 - SPRINT

Nesta série desportiva, os atletas de elite navegam entre o treino, o escrutínio dos media e a competição feroz, seguindo a sua corrida para se tornarem os humanos mais rápidos do mundo. Esta série de seis episódios já pode ser vista na Netflix.

SPRINT

Dia 3 - O Caça Polícias: Axel Foley

O polícia de Detroit Axel Foley regressa a Beverly Hills quarenta anos após o seu primeiro caso para fazer o que faz melhor: resolver crimes e espalhar o caos. A estreia detse filme está marcada para amanhã.

O Caça Polícias: Axel Foley

Dia 10 - Receiver

Esta série desportiva acompanha a temporada de 2023 dos jogadores da NFL: Davante Adams, Justin Jefferson, George Kittle, Deebo Samuel e Amon-Ra St.

Receiver

Dia 11- Vikings Valhalla T3

Nesta sequela de "Vikings", passaram cem anos e uma nova geração de heróis lendários surge para criar o seu próprio destino e fazer história.

Vikings Valhalla

Dia 12 - Exploding Kittens

Esta série de animação conta sobre a derradeira luta entre o bem e o mal quando Deus e a sua némesis, a cria de Satanás, são enviados para a Terra para viver com os humanos - como gatos falantes.

Exploding Kittens

Dia 12 - O Campeão

Uma estrela de futebol com o mundo aos seus pés vai para o banco por agressão e tem de trabalhar com um novo tutor: um académico que o ensina a enfrentar os medos.

O Campeão

Dia 15 - Titanic

A bordo de um transatlântico de luxo, Rose, uma passageira da primeira classe, apaixona-se perdidamente por Jack, um artista humilde... mas rumamem direção à tragédia. Este clássico do cinema chega no dia 15 deste mês.

Titanic

Dia 16 - Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Este retrato complexo da incomparável Whitney Houston, que segue a ascensão espantosa da cantora, de rapariga do coro de New Jersey a estrela internacional, chega no dia 16 de julho.

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Dia 17 - O Regresso de Simone Biles

Neste documentário, a Netflix convida o telespectador a acompanhar Simone Biles enquanto a ginasta gere a vida pessoal, a saúde mental e os treinos antes de um muito aguardado regresso aos Jogos Olímpicos.

O Regresso de Simone Biles

Dia 18 - Cobra Kai T6 P1

As velhas feridas começam a sarar numa festa de fim de ano num clube de campo, mas um ataque brutal dos alunos de Kreese leva a novas traições e alianças. A nova temporada chega a 18 de julho.

Cobra Kai

Dia 19 - Too Hot to Handle T6 EP 1-4

A competição que reúne pessoas solteiras atraentes, prontas para socializar num verdadeiro paraíso por um prémio tentador, voltou. Só ganham, se abdicarem dos prazeres sexuais.

Too Hot to Handle

Dia 19 - Sweet Home T3

Enquanto os humanos se transformam em monstros e o mundo mergulha no terror, um grupo de sobreviventes luta pela vida e pela sua humanidade.

Sweet Home

Dia 25 - Decameron

Enquanto a peste bubónica se espalha por Itália, um grupo de nobres e servos retira-se para uma vila, onde a sua luxuosa escapadela rapidamente se transforma em caos.

Decameron

Dia 26 - Elite T8

Após três jovens da escola pública serem transferidos para um conceituado colégio de elite, o conflito entre classes acaba levando a um assassinato. A temporada final desta série chega no final do mês de julho.

Elite

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?