Netflix testa em Espanha uma subscrição mais barata e que pode chegar a Portugal

A Netflix tem procurado encontrar novos modelos de negócio para a sua oferta de streaming. Estes têm surgido em testes e agora anunciou que irá realizar um novo, em Espanha, para um novo tipo de subscrição para utilizadores adicionais à conta e que será mais barato e terá anúncios.

Netflix testa uma subscrição mais barata

Mesmo quando parece estar prestes a entrar em novas polémicas, a Netflix consegue dar a volta e garantir o seu lugar. Isso aconteceu com o plano com publicidade ou o fim das contas partilhadas e os utilizadores aceitaram que são medidas necessárias. Claro que o número de subscritores continua a aumentar, algo que os seus concorrentes não conseguem garantir.

Parece saber o que os utilizadores querem, mas não obra do acaso. Agora, em Espanha, irá realizar uma nova experiência, desta vez com as assinaturas. Especificamente, a Netflix anunciou a chegada de uma nova opção, mais barata, para adicionar subscritores a cada conta, o que permitirá poupar a quem paga o acesso de outras pessoas.

Quando a Netflix anunciou o fim das contas partilhadas, introduziu um novo conceito: o membro adicional. A partir de agora, e apenas em Espanha, haverá também a opção de adicionar um membro adicional com publicidade.

Disponível em Espanha e terá anúncios

Ou seja, o utilizador extra que irá utilizar a conta Netflix verá anúncios ao utilizar o serviço. Os planos Standard e Premium não têm anúncios, pelo que esse utilizador terá uma experiência ligeiramente diferente, com anúncios mesmo que os outros não os tenham presentes.

A grande vantagem desta nova opção está no preço. Vai estabelecer-se nos 4,99 euros por mês adicionais à subscrição. Ou seja, menos um euro do que custa atualmente adicionar um subscritor extra. Não deverá ser muito elevado para um utilizador, mas se existirem várias pessoas, a diferença irá certamente crescer para valores bem mais elevados.

De momento, será em Espanha que será lançada esta nova opção, mas a empresa já anunciou que provavelmente a lançará também nos restantes países onde oferece planos publicitários. Além disso, a Netflix afirma que continua a procurar formas de oferecer mais opções aos subscritores, pelo que não seria surpresa se víssemos mais novidades nos próximos meses.