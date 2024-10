Diretor de “I, Robot” sugere que Musk copiou os designs do Cybercab, Optimus e Robovan

Os designs futuristas dos novos veículos apresentados pela Tesla são muito semelhantes aos que os telespectadores puderam ver no ecrã, em 2004, aquando do lançamento de "I, Robot". Pelo menos, é o que o diretor do filme reclama, agora.

Os novos veículos da Tesla foram revelados, recentemente, abrindo-se ao escrutínio habitual das massas. Além de um robotáxi (Cybercab), a fabricante americana apresentou uma carrinha autónoma (Robovan) e mostrou o seu avançado robô humanoide (Optimus).

O design futurista das novidades impressionou alguns, mas não "encheu as medidas" de outros. Aliás, houve até quem achasse que já tinha visto aquilo em algum lado...

Por via do X, Alex Proyas, pediu que Elon Musk lhe devolvesse os seus desenhos, numa publicação com algumas imagens curiosas.

O diretor do filme "I, Robot" colocou os veículos da Tesla ao lado dos modelos futuristas que criou para o filme de 2004.

Protagonizado por Will Smith, o filme foi um sucesso de bilheteira, acumulando quase 350 milhões de dólares com um orçamento de 120 milhões. Na altura, foi nomeado para um Óscar na categoria de Melhores Efeitos Especiais, perdendo para o Homem-Aranha 2.

Durante a apresentação dos novos veículos da Tesla, Elon Musk fez referências cinematográficas, por forma a tornar os novos produtos mais atrativos. O mesmo aconteceu na apresentação do robô humanoide Optimus.

Apesar de, na apresentação de sexta-feira, Elon Musk não ter feito qualquer referência ao filme "I, Robot", nota as semelhanças destacadas pelo diretor do filme?