Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Felizmente, indo além do entretenimento, os serviços estão repletos de alternativas que podem ser interessantes. A sugestão de hoje não é uma série, mas antes um documentário. Para os mais curiosos, considerando as notícias dos últimos meses, pode tratar-se de um must-watch.

Money Electric: The Bitcoin Mystery | 6,8/10 ⭐

Temos acompanhado a evolução crescente da Bitcoin e das criptomoedas que foram sendo criadas, após aquela que é considerada a mais popular e importante. Contudo, a primeira de todas foi criada em torno de um secretismo que inquietou Cullen Hoback.

Assim sendo, neste documentário, disponível no (HBO) Max, o produtor e diretor de cinema americano investiga as origens da Bitcoin e do seu criador anónimo, Satoshi Nakamoto, explorando o potencial desta criptomoeda no sistema financeiro global. Quem poderá deter um poder imenso se esta se tornar corrente?

