Actually Smart Summon: já pode chamar o seu Tesla na Europa, mas com grandes limitações

As diferenças nos mercados levam a Tesla a trazer novidades de forma muito distinta para a Europa. Se nos EUA já existe condução autónoma, na Europa ainda estamos longe desse momento. No entanto, existem novidades importantes. A mais recente dá conta da chegada do Actually Smart Summon ao nosso continente.

Actually Smart Summon chega à Europa

A Tesla lançou finalmente o Actually Smart Summon para a Europa, embora com várias restrições importantes. No entanto, é definitivamente um primeiro passo para desbloquear a autonomia na Europa. Na verdade, o Smart Summon será lançado como parte da atualização 2024.44.3 e está disponível para veículos com hardware 3 e 4.

As leis de autonomia na Europa são regidas pelo regulamento UNECE R79, que regula as características autónomas. É extremamente restritivo na forma como a autonomia pode ser utilizada e aplicada. Conforme a Rev 5 da UNECE R79, a Really Smart Summon pode realmente funcionar, mas apenas até certo ponto. Os proprietários devem estar sempre a 6 metros do veículo, tornando-o pouco mais utilizável do que o Summon.

Além disso, só pode percorrer uma distância total de 100 metros, o que significa que teria de andar ao lado do veículo ou estar dentro dele, tornando-o praticamente inútil. No entanto, a Tesla, por algum motivo, limitou a distância total de convocação a 15-20 m por viagem. Estes limites contrastam fortemente com os limites de distância do ASS na América do Norte.

Tesla traz ainda muitas limitações

A Tesla tem trabalhado arduamente para revogar ou atualizar o R79 para permitir uma maior autonomia depois de ter realizado demonstrações para políticos no início do ano. Em março, conforme foi visto, a atualização dos regulamentos do DCAS na Europa ajudaria a obter a aprovação do FSD. Isto abrangia a assistência ao condutor, não a autonomia.

Embora o FSD tenha um caminho claro a seguir na Europa, características semiautónomos como o Actually Smart Summon e o Banish ainda não o fazem. Os regulamentos atualizados do DCAS não abrangem a semiautonomia ou a autonomia e exigem interfaces, diretrizes e controlos claros para que os condutores estejam sempre informados e envolvidos.

Será necessária outra grande mudança para a Tesla alterar os regulamentos de autonomia para permitir uma autonomia mais semi-supervisionada, como o Actually Smart Summon. Ainda mais longe estão certamente produtos totalmente autónomos, como a rede Robotaxi, o Cybercab ou o Robovan.