Google poderá ser proibida de criar um novo browser após a venda do Chrome

A Google terá novos desafios pela frente, no que toca ao Chrome e até ao Android. O DOJ dos EUA querem limitar o seu monopólio e criar um mercado mais aberto. Para além de ter de vender o Chrome, a Google poderá ter de ir mais longe e ser proibida de criar um novo browser após a venda do Chrome.

No início desta semana, foram revistos os planos do DOJ (Departamento de Justiça dos EUA) para fazer com que a Google vendesse o seu browser Chrome. Agora que as exigências do departamento foram tornadas públicas, verifica-se que são ainda mais negativas para a empresa do que se pensava anteriormente.

O DOJ não só quer que a Google e o Chrome sejam separados, como também quer proibir a empresa de lançar outro browser durante pelo menos cinco anos. Sem dúvida, isto permite que os consumidores se habituem à nova gestão do Chrome, em vez de abandonar para o Chrome 2.0 ou algo semelhante de imediato.

Além disso, o DOJ também quer impedir a Google de pagar a terceiros para tornar o seu motor de busca a opção padrão nos seus navegadores. Tudo isto foi apresentado para quebrar o monopólio da Google sobre a indústria das pesquisas. A Google, naturalmente, classificou as medidas como extremas e radicais e alertou ainda que isso colocaria em risco a privacidade dos cidadãos norte-americanos.

A proposta original do DOJ era muito mais severa: exigir que vendesse o seu sistema operativo Android. Felizmente para a Google, o DOJ concordou que tal proposta estava a ir longe demais e, em vez disso, decidiu-se pela venda do Chrome. Outras exigências incluem também restrições que obrigariam a Google a dissociar o Android dos próprios serviços da empresa, incluindo a Pesquisa e a Play Store.

O juiz Amit Mehta, que já decidiu contra o monopólio de pesquisa do Google, vai presidir ao caso. A audiência está marcada para abril do próximo ano e a Google tentará, sem dúvida, diminuir a gravidade das exigências do DOJ.

Por fim, o DOJ exigiu ainda que a Google seja mais transparente com os anunciantes que utilizam a sua plataforma. Estes anunciantes também devem ter a opção de cancelar a utilização dos seus dados para treinar os modelos de IA.