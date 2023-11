CHUWI inicia a campanha de Black Friday já a partir de dia 10 de novembro

A última sexta-feira de novembro será dia de Black Friday, mas muitas marcas antecipam-se (e prolongam-se) a este dia e lançam as suas melhores promoções anuais, como é o caso da CHUWI. Veja todas as ofertas que estarão disponíveis já a partir do próximo dia 10 de novembro.

A CHUWI, uma marca global de tecnologia conhecida pelos seus produtos bastante acessíveis, anuncia as suas promoções Black Friday a iniciar já na próxima sexta-feira, 10 de novembro de 2023. Este evento, muito aguardado pelos entusiastas da tecnologia, promete ofertas imbatíveis numa vasta gama de produtos, incluindo computadores portáteis, tablets e mini PCs.

Poupança em 3 rondas de ofertas...

A promoções Black Friday da CHUWI desenrola-se em três rondas de atividades, cada uma com a duração de uma semana. Em cada ronda, poderá esperar grandes descontos, produtos exclusivos, sorteios aliciantes e um presente gratuito com compras qualificadas.

Durante esta campanha por tempo limitado, pode desfrutar de até 46% de desconto em produtos selecionados. Entre esses produtos, estão vários os best-sellers da CHUWI, incluindo o UBook X, o LarkBox X e o GemiBook XPro, todos a preços muito competitivos. Mas não é tudo - a CHUWI promove um sorteio exclusivo no seu site oficial, dando aos participantes a oportunidade de ganhar descontos exclusivos nos seus produtos selecionados mais vendidos. Além disso, para compras superiores a 260 euros, há um motivo adicional para celebrar - receberá um presente gratuito, limitado ao stock existente.

3 atividades de ofertas em cada ronda

Até 46% de desconto : pode aproveitar descontos consideráveis de até 46% nos produtos CHUWI, sendo a oportunidade perfeita para atualizar os seus dispositivos ou encontrar o presente ideal para familiares ou amigos.

: pode aproveitar descontos consideráveis de até 46% nos produtos CHUWI, sendo a oportunidade perfeita para atualizar os seus dispositivos ou encontrar o presente ideal para familiares ou amigos. Sorteio gratuito : para participar no sorteio, basta visitar a página de promoções Black Friday da CHUWI e introduzir o e-mail para ter a oportunidade de ganhar descontos exclusivos em alguns dos produtos mais vendidos da CHUWI. Os resultados do sorteio serão comunicados por e-mail no dia seguinte ao da participação.

: para participar no sorteio, basta visitar a página de promoções Black Friday da CHUWI e introduzir o e-mail para ter a oportunidade de ganhar descontos exclusivos em alguns dos produtos mais vendidos da CHUWI. Os resultados do sorteio serão comunicados por e-mail no dia seguinte ao da participação. Oferta gratuita em compras superiores a 260€: as compras efetuadas de valor superior a 260€ receberão um presente gratuito. Apresse-se, pois as ofertas gratuitas estão disponíveis apenas enquanto durarem os stocks.

Para tirar partido destas fantásticas ofertas e participar no sorteio, basta visitar o site oficial da CHUWI. Não perca esta oportunidade de testar a sua sorte, poupar e atualizar a sua tecnologia!

Promoções Black Friday CHUWI