Tesla: tribunal anula bónus de 56 mil milhões a Elon Musk… que não concorda!

A justiça dos EUA bloqueou a atribuição de 56 mil milhões de dólares, cerca de 51 mil milhões de euros, a Elon Musk. Uma juíza do Estado de Delaware anulou um bónus salarial concedido ao multimilionário em 2018. Segundo ela, a quantia não é justa para com os demais acionistas e invoca "conflito de interesses". A decisão está já envolta em polémica.

Elon Musk: um CEO superstar

Uma juíza anulou um acordo que atribuía a Elon Musk um bónus salarial de 55,8 mil milhões de dólares concedido em 2018 pela empresa de carros elétricos Tesla. A ação foi levantada por um acionista que argumentou que se tratava de pagamento excessivo.

A juíza Kathaleen McCormick disse que a compensação salarial a Musk é "uma quantia inimaginável" de dinheiro que não é justa com os demais acionistas. Como tal, a magistrada decidiu que o acordo deveria ser cancelado.

Numa publicação no X (antigo Twitter), Musk escreveu:

O acordo salarial, decidido em 2018, foi o maior de todos os tempos na história empresarial, e contribuiu para tornar Musk a pessoa mais rica do mundo. A Bloomberg e Forbes estimaram o património líquido de Musk entre 198 mil milhões e 220 mil milhões de dólares, em novembro de 2023.

A Tesla vinculou a remuneração de Musk tendo em conta objetivos de desempenho, como o preço das ações da Tesla e o lucro. Até porque, segundo veiculado, Musk não recebe salário pela empresa.

Durante o julgamento, que durou uma semana, os advogados argumentaram que o acordo foi feito para garantir que Musk — segundo eles, um dos empresários mais dinâmicos do mundo — continue a dedicar-se à empresa.

Mas a juíza McCormick disse, na sua decisão, que os administradores da Tesla foram "varridos pela retórica" em torno do "apelo de superstar" de Musk.

Além disso, disse que Musk tinha "extensos laços" com os funcionários da Tesla encarregados de negociar o prémio salarial. Ela citou o relacionamento de 15 anos dele com o presidente do comité de remuneração, Ira Ehrenpreis. Além disso, o multimilionário também tinha relações comerciais, de mais de 20 anos, com outro membro do comité de remuneração, Antonio Gracia.

Um início de ano difícil para a Tesla

O advogado de Musk não respondeu imediatamente a um e-mail a solicitar comentários à decisão.

Um bom dia para esta malta.

Disse via e-mail, Greg Varallo, advogado do acionista da Tesla, Richard Tornetta, que moveu a ação em 2018, segundo a agência de notícias, Reuters.

Dado que a juíza concluiu que Musk está no controlo do conselho, é difícil justificar uma transação como esta.

Argumentou Brian Quinn, professor da Boston College Law School (EUA), à BBC.

As ações da Tesla caíram cerca de 2,5% em Nova York. Neste ano, elas já perderam mais de 20% do seu valor.

Musk também publicou no X:

Recomendo a constituição de empresa no Nevada ou no Texas se preferir que os acionistas decidam os assuntos.

Em jeito de provocação, Musk publicou então um questionário onde perguntava aos seus seguidores se a Tesla deveria ou não "mudar a sua sede fiscal para o Texas, onde fica a sua sede física".

Brian Quinn afirmou que "esta é uma questão para os acionistas da Tesla, não para os seus seguidores no Twitter".

A tentacularidade de um poderoso administrador

Além de ser o CEO e principal acionista da Tesla, Musk também possui várias outras empresas — incluindo a plataforma de rede social X, a empresa espacial SpaceX e a empresa de chips cerebrais Neuralink.

Após vender uma grande parte da sua participação na Tesla para comprar o X, Musk atualmente possui cerca de 13% da empresa de carros elétricos. Recentemente, ele disse que deseja ter uma participação maior na empresa.