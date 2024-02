O ficheiro PST do Outlook ficou corrompido? O Stellar Repair For Outlook resolve

Numa altura em que o acesso ao email a partir do browser se tornou numa forma muito cómoda e segura de aceder ao email, a nível profissional (e não só), o Microsoft Outlook mantém-se na vanguarda. No entanto, em "maré de azar", o ficheiro PST pode ficar corrompido. Veja como resolver com o Stellar Repair For Outlook.

Com a utilização do Microsoft Office, embora mais seguro em termos de privacidade e acesso indevido, persiste o risco de o ficheiro PST ficar corrompido, comprometendo não apenas o acesso aos emails, mas também aos contactos, tarefas, calendário, entre outros.

Não é descabido comparar as vantagens e desvantagens de um serviço de email online com o Microsoft Outlook. É óbvio que um serviço online tem vantagens inerentes à disponibilidade e segurança da informação e acesso por múltiplos dispositivos. Contudo, o Outlook oferece muitas funcionalidades avançadas e uma organização muito própria, que continuam a ser aspetos fundamentais para muitos utilizadores. A boa notícia é que, em situações críticas, é possível recuperar o ficheiro PST corrompido.

Os problemas com o ficheiro PST

Devido à instalação de uma atualização ou upgrade, por vezes surgem problemas no ficheiro PST, impedindo o acesso ao repositório local de emails, contactos, agenda e outros.

As origens deste inconveniente podem variar, desde dificuldades no processamento de um ficheiro PST demasiado grande até alterações maliciosas ou setores danificados da drive de armazenamento.

Na ausência de uma cópia de segurança do ficheiro, quer seja num backup ou na nuvem, é aconselhável estar preparado para tentar a sua recuperação. Num caso desses, é determinante ter sempre à mão uma ferramenta como o Stellar Repair For Outlook.

Onde está o ficheiro PST do Outlook?

O Stellar Repair For Outlook tem um mecanismo de pesquisa inteligente de Perfis do Outlook, que surge assim que o software inicia.

No entanto, se não conseguir encontrar, é importante perceber onde poderá por encontrar o ficheiro com extensão PST no seu computador local. Como nem sempre está na mesma pasta, a solução mais acertada é verificar, nas definições da conta, a localização desse ficheiro.

Então, no Outlook, deve:

Ir ao menu File > Info > Account Settings > Account Settings...

Abra o separador Data Files

Nos ficheiros listados, selecione o ficheiro com problemas (se houver mais que um), e clique em Open File Location

Na janela do Explorador do Windows que surge, copie (ou memorize) o caminho dessa pasta, pois vai necessitar dele mais à frente

O próximo passo, é recorrer a uma ferramenta capaz de reparar e recuperar todo o conteúdo do ficheiro PST, como o software software Stellar Repair For Outlook. Trata-se de uma ferramenta paga, mas com provas dadas da sua eficácia, de utilização simples e rápida e sem comprometer a segurança do conteúdo corrompido. Portanto, quando assim é, o valor a pagar, desde que justo, acaba por ser o menos importante.

O Stellar Repair For Outlook como solução de recuperação

O Stellar Repair For Outlook oferece um leque de funcionalidades muito abrangente:

Repara ficheiros PST do Outlook corrompidos ou danificados

Pré-visualiza dados da caixa de correio do Outlook após a reparação

Recupera emails eliminados e itens da caixa de correio do Outlook

Filtros avançados para recuperação seletiva

Recupera dados da caixa de correio em formatos de ficheiro portáteis

Divide e compacta o ficheiro PST do Outlook [Technician Edition]

Exporta PST para o Exchange em Tempo Real [Technician Edition]

Exporta PST para o Office 365 [Technician Edition]

Gere ficheiros PST com o Outlook Toolkit [Toolkit Edition]

Como proceder para fazer a recuperação? É simples!

Assim que tiver feito o download da aplicação, que é compatível com todas as versões do Outlook, basta iniciar a aplicação e escolher o ficheiro PST que identificou anteriormente. Clique em Repair.

Resta aguardar que a magia aconteça e, após o ficheiro processado, poderá ver a pré-visualização de todo o conteúdo. Até a este ponto, tudo pode ser feito sem a necessidade de uma licença. Só no passo final, de guardar o ficheiro recuperado, é que será necessário introduzir a chave da licença.

Para terminar, basta então clicar em Save Repaired File, escolher o formato (entre PST, MSG, EML, RTF, HTML ou PDF), e selecionar a pasta de destino.

Colocar o ficheiro PST recuperado de volta no Outlook 2019

Agora que a recuperação está concluída com sucesso, e para o caso de ter escolhido a opção de guardar como ficheiro PST, falta então definir a nova localização desse ficheiro.

Assim, deve proceder da seguinte forma:

Volte às definições do Outlook tal como anteriormente, em File > Info > Account Settings > Account Settings...

No separador Data Files , escolha o ficheiro problemático e clique em Remove

, escolha o ficheiro problemático e clique em Adicione o novo ficheiro PST, clicando em Add e escolhendo a localização onde se encontra

e escolhendo a localização onde se encontra Resta reiniciar o Microsoft Outlook e verificar que tudo já funciona corretamente

Em conclusão...

Num contexto digital, onde os computadores e sistemas suportam informação determinante ao nosso trabalho, somos desafiados a lidar com situações inesperadas, como a perda de algo tão importante como o email, contactos ou agenda.

Numa situação inesperada de ter o ficheiro PST corrompido, o Stellar Repair For Outlook é assim a solução para o recuperar e ter toda a informação de volta. No entanto, é sempre aconselhável considerar a utilização de um serviço de sincronização na nuvem e garantir o backup do seu ficheiro PST, quer seja num processo de upgrade do Office, quer seja por mera rotina de segurança.