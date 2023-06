Cleer – Water Filter Jug: O que tem este jarro de especial?

O verão chegou e as temperaturas já estão demasiado elevadas. Nesse sentido, não nos devemos esquecer de hidratar, sendo que a melhor bebida é mesmo a água. Hoje apresentamos o Cleer - Water Filter Jug, um jarro para a água que tem um filtro integrado.

O Cleer é um jarro de água que segue o design de outros, mas que possui uma característica diferenciadora. O Cleer é um jarro plástico com a capacidade para 4 L e tem um filtro que reduz efetivamente os níveis de substâncias como metais pesados ​​e cloro, produzindo água mais pura, limpa e também mais saborosa.

Além disso, este filtro pode ajudar a que o equipamento dure mais tempo graças ao acúmulo reduzido de calcário.

Principais características do jarro Cleer - Water Filter Jug

Larga capacidade (4L)

Filtro incluído

Sistema de alerta para substituição do filtro

Peso: 800 g

Dimensões: 255 (L) x 135 (W) x 275 (H) mm

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir este jarro Cleer - Water Filter Jug com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.