Carros da Peugeot vão usar o sistema ChatGPT para conversar com os condutores

Com o passar do tempo, é natural que os carros se tornem cada vez mais modernos e com funcionalidades inovadoras para proporcionar aos utilizadores viagens mais cómodas e futuristas. E de acordo com as informações recentes, os carros da Peugeot vão usar os sistemas inteligentes do ChatGPT para conversar com os condutores.

Carros Peugeot vão ter ChatGPT

Segundo as informações divulgadas pela agência Reuters, a Peugeot tem planos para usar o sistema inteligente ChatGPT como forma de melhorar o assistente de voz dos veículos. A marca francesa, que pertence à Stellantis, revelou estes planos na terça-feira (30), que são semelhantes aos de outras marcas de automóveis, como é o caso da Volkswagen e da Mercedes-Benz.

O diretor do Plano de Produto da Peugeot, Jerome Micheron, disse numa videoconferência com a comunicação social que "introduziremos o ChatGPT em todos os carros, incluindo o novo modelo e-3008, e em pequenos veículos comerciais".

Sabe-se que a Peugeot lançará nesta quarta-feira (30) uma versão piloto do ChatGPT, a qual será capaz de se ligar aos controlos dos carros e responder a várias perguntas gerais relacionadas com a navegação. Esta versão será aplicada em cinco países, que são a França, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Itália e a Espanha.

Recordamos que em 2023, a Mercedes deu início nos Estados Unidos aos testes com o sistema de inteligência artificial da OpenAI, de forma a que os condutores usassem o ChatGPT para que o serviço ajudasse a responder a algumas perguntas, como dúvidas sobre os destinos e até sugestões de restaurantes.

Já a Volkswagen disse no início deste mês de janeiro que em meados deste ano de 2024, o seu assistente de voz iria integrar o ChatGPT para facilitar e promover o diálogo e interação com os condutores.