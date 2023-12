Cuidado, a luz do motor apareceu no painel do seu carro?

Os carro estão equipados com as mais diversas tecnologias. Hoje em dia o painel de instrumentos do seu carro alerta-o para eventuais problemas, mas é preciso que saiba o que significa. Se acender a luz do motor tenha cuidado, mas mantenha a calma.

Se a luz do motor apareceu no painel do seu carro pode tratar-se de algo grave ou então um erro temporário. Sendo um sistema eletrónico, o primeiro passo é desligar por completo o veículo e voltar a ligar. O sistema eletrónico do carro vai voltar a verificar o estado dos sensores e, com sorte, tudo esta normal tendo sido apenas uma falha temporária.

Se a luz se mantiver ligada após ligar o motor, o melhor mesmo é falar com o seu mecânico para avaliar o problema. De referir também que a luz do motor pode variar de cor. Se for a luz amarela, a indicação é que se trata de uma falha "menor". Se a luz for vermelha, então é melhor parar e tentar arranjar solução (pode até chamar um provoque para levar o carro para a oficina).

O facto deste indicador ter aparecido, pode dever-se ao seguinte:

Injetores entupidos

Velas de ignição danificadas ou em mau estado

Válvula EGR danificada e/ou entupida

Sensor de temperatura em mau estado

Catalisador entupido

Erro na centralina

Sensor de oxigénio (sonda lambda) danificado

Falha genérica de um sensor

Em algumas situações o carro até pode "perde potência". Nessa situação m