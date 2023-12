Atualmente, em muitas das cidades modernas, a urbanidade tem laivos de um filme de ficção científica, mesmo que só nalguns pequenos aspetos. São carros elétricos com condução semiautónoma, patinetes que se alugam, skates que servem de transporte, são bicicletas elétricas à velocidade do ritmo do trânsito, trotinetas, SUVs enormes, e até coisas de duas rodas que não se encaixam em classe nenhuma. Um desses casos é esta Scootility, que uma empresa apelida de scooter elétrica.

Scootility: a scooter elétrica para chegar a todo o lado

As trotinetes elétricas tornaram-se uma visão comum nas ruas da cidade, transportando as pessoas de um lugar para outro. Mas e se pudessem fazer mais? A Scootility, uma espécie de híbrido de scooter elétrica/paddleboard concebida para o transporte de carga, procura responder a esta pergunta.

Este novo veículo está atualmente em forma de protótipo e está a ser desenvolvido por uma empresa de mobilidade elétrica com sede em Vancouver, também chamada Scootility.

Compartimento de carga espaçoso

A caraterística de destaque da Scootility é a sua caixa de carga de 140 litros à prova de intempéries, que pode ser rapidamente removida e substituída conforme necessário. Esta capacidade é especialmente útil quando é necessário entregar uma carga e recolher outra no mais curto espaço de tempo possível.

Também permite que uma única scooter de base sirva para vários fins quando equipada com caixas diferentes. Desde a entrega de alimentos a embalagens não perecíveis, ou mesmo o transporte de equipamento de primeiros socorros em locais de difícil acesso para as ambulâncias.

Características

A Scootility tem outras características notáveis, como a suspensão dianteira e traseira, um sistema de iluminação LED completo e uma autonomia de até 100 km com uma segunda bateria de iões de lítio intercambiável montada na plataforma. A sua velocidade máxima será limitada eletronicamente conforme os regulamentos de cada jurisdição.

Além disso, dispõe de um apoio para os pés rebatível que serve também como uma espécie de compartimento quando está instalado, bem como de uma coluna de direção rebatível para uma arrumação compacta.

Ágil com pequeno raio de viragem;

A robusta caixa de carga com fecho mantém a carga segura;

Caixa de carga com fecho;

Capacidade standard de 140 litros;

Suspensão total e rodas grandes para conforto do condutor e proteção da carga;

Estacionamento na berma da estrada, mesmo à porta;

Manuseamento estável devido ao centro de gravidade muito baixo;

Coluna de direção dobrável para uma arrumação compacta; a direção por cabo permite um raio de viragem muito pequeno;

Apoio de pernas para aumentar a estabilidade do condutor; oferece espaço de arrumação para pranchetas e objetos pessoais;

Sistema de iluminação múltipla para maior visibilidade e segurança do condutor;

Caixas e baterias intercambiáveis para um tempo de atividade máximo;

Baterias substituíveis sob a plataforma.

Solução compacta e eficiente

A Scootility é visivelmente mais compacta e ágil do que os automóveis ou as carrinhas de entregas, para além de ser mais económica de operar. Pode ser estacionada em passeios e não exige que os operadores tenham carta de condução. É considerada mais pequena, mais fácil de conduzir e menos dispendiosa do que as bicicletas de carga com carregamento frontal e tem uma capacidade de carga superior à das bicicletas elétricas convencionais.

A empresa está a angariar fundos para colocar este veículo inovador no mercado e está aberta a pedidos de potenciais parceiros comerciais. Segundo o fundador da Scootility, Antonio Loro, a produção da scooter começará 12 meses após a conclusão do financiamento, com os primeiros mercados na Europa e na América do Norte.

O preço exato ainda não foi determinado, mas Loro afirma que será menos de metade do custo das bicicletas de carga de carregamento frontal atualmente utilizadas em aplicações comerciais, como as entregas.