Há dias, um leitor perguntou como atua a funcionalidade do iPhone que o permite encontrar mesmo quando este está quase sem bateria. Antes de mais, é importante frisar que a app Encontrar pode fornecer informações de localização até a bateria do dispositivo ficar totalmente descarregada. E depois?

Com a app Encontrar ativada, quase todos os equipamentos Apple podem ser localizados em caso de perda. Mas o que acontece se demorar algum tempo a reparar e a bateria do seu iPhone ou iPad se esgotar antes de o fazer? Que informações de localização envia até esse momento e quanto tempo tem de utilizar a funcionalidade Encontrar para identificar a sua localização?

A Apple adicionou cada vez mais formas de a app Encontrar num iPhone ou iPad fornecer um sinal que ajuda a encontrá-lo ao longo do tempo. Mas existem limites, dependendo do tipo e modelo.

Se tiver um iPhone 11 (qualquer modelo) ou posterior com o iOS 15 (ou versão posterior) instalado, o iPhone continua a enviar um sinal de curto alcance por Bluetooth, mesmo quando está ostensivamente desligado - funciona como um AirTag nesse modo. A partir do iOS 15, quando aparece o ecrã que permite deslizar o cursor de desligar, aparece uma mensagem em qualquer iPhone compatível:

O iPhone continua localizável se estiver desligado

A aplicação Encontrar ajuda a localizar este iPhone em caso de perda ou roubo, mesmo que esteja em modo de poupança de energia ou desligado.

A localização fica visível em Encontrar nos seus outros dispositivos e também pode ser vista pelas pessoas da Partilha com a família com as quais partilhe informação de localização.

Pode desativar temporariamente a rede Encontrar e a funcionalidade será retomada quando o iPhone for ligado.