A procura da Google pela otimização da interface de serviços como o Gmail, o YouTube e até a página de pesquisa é constante. Procura trazer opções e pormenores que as tornam únicas, mas em especial as deixam mais simples de usar. No caso do YouTube é uma opção pouco conhecida e que muda tudo. Falamos da barra de espaço, que é uma ajuda que poucos conhecem.

Um aliado único para o YouTube

Não só o YouTube, mas todos os serviços da Google estão populados de atalhos de teclado. Permitem que estes sejam usados de forma mais rápida e sem depender do teclado, muitas vezes em funcionalidades simples, mas que se repetem vezes sem conta. São extremamente úteis e permitem agilizar muito.

No serviço de vídeos esta capacidade existe também, em especial, para ajudar a usar o leitor de vídeo do YouTube. Uma das mais conhecidas e provavelmente mais usadas é a barra de espaço. Esta é a forma mais simples de colocar um vídeo em pausa e retomar a reprodução.

A barra de espaço muda tudo

O que muitos não conhecem é que esta tecla permite fazer muito mais no YouTube, tornando-se assim ainda mais útil e interessante. Falamos da possibilidade de colocar a leitura do vídeo no dobro da velocidade. Para isso só precisam de carregar na tecla de espaço e ficar até atingirem a zona do vídeo pretendida.

Para perceberem se estão a usar esta funcionalidade adicional da barra de espaço será mostrado no topo do vídeo o conhecido marcador "2x". Além disso, tanto o vídeo como o áudio estarão acelerados para essa velocidade.

Também pode avançar os vídeos no smartphone

Como a Google gosta de ter os seus serviços e as suas opções em ambiente multiplataforma, também na app móvel do YouTube podem aproveitar esta capacidade. Como aqui não existe barra de espaço, bastará tocar continuamente na zona esquerda ou direita do ecrã para o conseguir. O comportamento e as mensagens são idênticas à versão desktop.

O mais interessante é que não precisam que a Google disponibilize esta novidade para o YouTube. Podem já explorar esta funcionalidade única da barra de espaço e assim avançar qualquer vídeo para a posição desejada. Este é apenas um de muitos atalhos deste serviço que podem usar para tornar esta interface ainda mais interessante.