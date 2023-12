A Terra recebeu uma mensagem enviada a 31 milhões de quilómetros!

Recebemos, nós terráqueos, uma mensagem com o vídeo de um gatinho. Pormenor: foi enviada a 31 milhões de quilómetros!

Um dos desafios tecnológicos que enfrentamos, hoje em dia, é a capacidade de comunicação interplanetária.

Como parte da investigação, nesse sentido, a NASA está a conduzir uma missão conhecida como Psyche, a partir da qual enviou uma sonda para o espaço com a ideia de chegar a um asteroide homónimo. Este asteroide é rico em metais e está localizado a poucos milhões de quilómetros da nossa Terra.

Agora, as comunicações interplanetárias deram um novo passo com a transmissão de um pequeno vídeo, enviado a uma velocidade mais rápida do que muitos serviços de Internet.

Recebemos uma mensagem do espaço enviada a 31 milhões de quilómetros

Quando a sonda estava a 16 milhões de quilómetros do nosso planeta, falava-se da possibilidade de enviar uma mensagem de vídeo de alta definição para a Terra. Desta forma, os investigadores poderiam verificar quanto tempo levaria até que a mensagem chegasse até nós, sabendo, assim, quanto tempo demoraríamos para receber os dados científicos da missão.

A NASA queria usar um exemplo simples e curto, pelo que enviou um vídeo de 15 segundos de um gato laranja a tentar caçar um laser vermelho.

O vídeo foi gravado na Terra, levado pela missão espacial, e transmitido a uma distância de 31 milhões de quilómetros, em apenas 101 segundos (uma velocidade de transmissão superior à de muitas conexões de banda larga que utilizamos para nos ligarmos à Internet, segundo os investigadores).

O vídeo foi codificado, através de sinais de laser próximos da frequência infravermelha, enviados da sonda para o telescópio Hale, no Monte Palomar. A transmissão foi descarregada e, depois, enviada para o Jet Propulsion Laboratory da NASA, onde foi recebida como um grande sucesso.