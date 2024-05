Novo Renault Captur é dos irreverentes: mais desportivo, mais elegante e mais tecnológico

A Renault já habituou a mercado à inovação, procurando ser mais e melhor para cada condutor. Ao volante do novo Renault Captur, percebemos-lhe mais elegância e mais conforto, combinados com a tecnologia que exigimos e o aspeto desportivo que apreciamos. Acompanhe-nos nesta viagem e descubra as novidades.

Com uma nova frente e linhas mais desportivas, o novo Renault Captur conquista, desde logo, visualmente. A Renault tem este hábito: entregar carros verdadeiramente bonitos, pincelando-os com modernidade e elegância.

Este novo modelo chega com traços premium, e o novo nível de equipamento, o Esprit Alpine, confere-lhe, a par disso, características desportivas.

Foi a recolher olhares na estrada que testemunhámos uma condução dinâmica e prazerosa, e a presença ideal de tecnologia, não excedendo a necessidade com recursos desnecessários.

Em Portugal, o novo Renault Captur vai estar disponível com uma gama de quatro motorizações, entre as quais a opção E-Tech full hybrid de 145 cv.

Habitáculo tecnologicamente competente

Com um ecrã central de 10,4 polegadas, o novo Renault Captur chega equipado (consoante as versões) com o sistema multimédia OpenR Link, e garante acesso aos serviços Google, como o Google Maps, o Google Assistant e o catálogo Google Play (para aceder a mais de 50 aplicações).

Em matéria de segurança, o Renault Captur assegura ajudas à condução de última geração, como o Active Driver Assist, condução autónoma de nível 2, e Condução Híbrida Preditiva (com o grupo motopropulsor híbrido), que otimizam a eficiência e maximizam a utilização da energia elétrica durante a condução.

O Regulamento Europeu de Segurança Geral (GSR2) exige que alguns ADAS sejam ativados, por defeito, sempre que o automóvel é ligado. Para este efeito, uma nova função à esquerda do volante - My Safety Switch - permite aos condutores ativar ou desativar as suas definições preferidas, para cinco ADAS, ao mesmo tempo, com o toque de um botão.

Além das características de segurança e de conforto, o novo Renault Captur inclui uma série de desenvolvimentos de alta tecnologia para aumentar o prazer de condução.

Renault Captur com três tipos de combustível e quatro motores

O Novo Renault Captur está disponível com uma escolha de três tipos de combustível e quatro motores, proporcionando um enorme prazer, tanto para o condutor como para os passageiros.

Gasolina: 1.0 TCe de 90 cv - 160 Nm de binário, motor de 3 cilindros associado a uma caixa manual de 6 velocidades. Consumo de combustível: 5,8 - 5,9 L/100 km.

1.3 TCe 160 cv mild hybrid 48V - 270 Nm de binário, motor de 4 cilindros associado a uma caixa de velocidades automática EDC. Consumo de combustível: 5,8 - 5,9 L/100 km GPL: 1.0 TCe 100 cv - 160 Nm de binário (170 Nm com GPL), motor de 3 cilindros bi-fuel a gasolina/GPL associado a uma caixa manual de 6 velocidades. Consumo de combustível: 6,0 - 6,1 L/100 km com gasolina e 7,7 - 7,9 L/100 km com GPL. E-Tech full hybrid: 1.6 145 cv - 205 Nm de binário, motor de 4 cilindros associado a uma caixa de velocidades automática e inteligente multi-modo. Consumo de combustível: 4,7 - 4,9 L/100 km

O motor E-Tech 145 Full Hybrid ao detalhe O Novo Captur E-Tech 145 ganha um grupo motopropulsor "full hybrid" com uma arquitetura "série-paralela". Dois motores elétricos (um e-motor de 36 kW e um HSG - High-Voltage Starter Generator - de 18 kW) são combinados com um motor a gasolina de 1,6 L e 4 cilindros com 69 kW (94 cv) de potência e assistidos por uma bateria de 1,2 kWh. A caixa de velocidades inteligente multi-modo de dentes direitos, na realidade não tem embraiagem. Tem 4 mudanças para o motor a gasolina e 2 mudanças para o motor elétrico principal. A eficiência energética é otimizada pelas 14 combinações possíveis de funcionamento do motor de combustão e do motor elétrico. O automóvel arranca sempre em modo elétrico e pode funcionar em modo totalmente elétrico até 80% do tempo em cidade. Num ciclo urbano, por exemplo, permite uma poupança de combustível de até 40%, em comparação com um motor a gasolina convencional. A nova função E-SAVE, que é ativada por uma configuração no painel de instrumentos, mantém uma carga de bateria de, pelo menos, 40%. Isto assegura um desempenho ótimo quando se conduz numa subida, por exemplo. O grupo motopropulsor altamente eficiente reduz as emissões de CO2, em comparação com a anterior geração, para apenas 105 g/km, colocando o Novo Captur ao nível dos melhores da sua classe. Além disso, proporciona o silêncio de um veículo elétrico, sem os constrangimentos do carregamento.

Preço

O Novo Captur é comercializado com quatro motores diferentes nas versões Evolution e Techno: TCe 90, TCe 100 GPL, TCe 160 EDC mild hybrid 12V e E-Tech full hybrid 145. A versão Esprit Alpine está equipada com os motores TCe 160 EDC, mild hybrid de 12V e o híbrido E-Tech 145. A entrega das primeiras unidades está prevista para o segundo semestre de 2024.

O preço de entrada do novo Renault Captur TCe 90 é de 23.200 euros, para a versão Evolution. Na versão Techno, os preços começam nos 25.200 euros.

No Captur TCe 100 Bi-Fuel, Gasolina-GPL, o preço de entrada é de 24.300 euros, para a versão Evolution. Na versão Techno, os preços começam nos 26.300 euros.

Para o motor TCe 160 mild hybrid, equipado com caixa automática EDC, o preço de entrada é de 28.500 euros, para a versão Techno. Na versão Esprit Alpine, os preços começam nos 30.800 euros.

Com o motor E-Tech full hybrid, o preço de entrada do Novo Captur é 28.500 euros para a versão Evolution, 30.500 euros para a versão Techno e de 32.800 euros para a versão Esprit Alpine.