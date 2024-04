Casa Branca pede à NASA para criar um padrão de tempo lunar até 2026

A Casa Branca atribuiu à NASA uma tarefa um pouco invulgar, mas crítica: descobrir como ver as horas na Lua. Os funcionários do Gabinete de Política Científica e Tecnológica (GPCT) querem que a agência estabeleça um sistema de cronometragem especificamente para a Lua, conhecido como Tempo Lunar Coordenado (LTC), de acordo com um documento oficial.

O prazo para tornar este relógio uma realidade? O final de 2026

Pode pensar-se no tempo como absoluto, mas a gravidade tem uma palavra a dizer na forma como os segundos passam. A fraca atração gravitacional da Lua significa que o tempo passa mais depressa do que na Terra - cerca de 58,7 microssegundos por dia terrestre. Pequeno mas significativo... Um relógio lunar teria de ter em conta essa diferença.

De acordo com um relatório do The Guardian, Kevin Coggins, o principal responsável pela comunicação e navegação da NASA, explica porque é que a Lua precisa do seu próprio sistema de cronometragem:

O tempo flui de forma diferente na Lua e na Terra. Faz sentido que lugares como a Lua ou Marte tenham a sua própria forma de registar o tempo, tal como fazemos na Terra.

Programa Artemis da NASA tem grandes planos para a Lua

Estes planos incluem o regresso de astronautas à superfície lunar em 2026 e, em última análise, a criação de uma base científica permanente - um trampolim para futuras missões a Marte. Um padrão de tempo lunar unificado é fundamental para facilitar as operações e a coordenação com a Terra.

Desde as transferências de dados à navegação, até às simples comunicações; sincronizá-las sem um sistema de hora lunar acordado seria incrivelmente difícil.

A cronometragem da Terra baseia-se no Tempo Universal Coordenado (UTC), mantido por uma rede de relógios atómicos precisos em todo o mundo. A forma de implementar um equivalente lunar do UTC exigirá um trabalho cuidadoso. Os acordos internacionais desempenharão um papel crucial na definição das normas do LTC.

O documento do GPCT enfatiza a cooperação através de "organismos de normalização existentes" e a obtenção de acordos com as muitas nações que assinaram os Acordos Artemis (os princípios orientadores da cooperação espacial). Nomeadamente, os rivais espaciais China e Rússia ainda não assinaram os acordos Artemis.

Apesar de a NASA precisar de desenvolver o LTC, é necessário definir o limite para a sua aplicação. A Estação Espacial Internacional continuará a usar o UTC - está muito mais perto da Terra. Cabe à NASA descobrir exatamente onde ocorre essa transição. E, tal como na Terra, manter o tempo na Lua não será infalível; podem até precisar da sua própria versão de segundos bissextos.

