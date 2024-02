Dica: como copiar imagens do iPhone para um PC Windows sem o iCloud

Copiar as fotografias de um iPhone para um PC Windows sem o iCloud configurado é uma situação com a qual nem todos estão familiarizados. Portanto, descubra hoje como fazê-lo facilmente.

Hoje em dia, é bastante comum as pessoas usarem a dupla iPhone + PC Windows e pretenderem transferir as suas imagens do smartphone para o PC sem usarem o iCloud.

O método que trazemos baseia-se em utilizar um cabo USB/USB-C para transferir as fotografias do iPhone para o PC. As transferências por USB são, normalmente, bastante rápidas, embora se tiver uma tonelada de fotografias e vídeos, possa demorar algum tempo a concluir a transferência.

Transfira fotografias do iPhone para um PC Windows sem o iCloud

Este método copia imagens do iPhone para um PC com Windows, sem usar o iCloud, usando a aplicação Fotografias do Windows 10 e posterior. Portanto:

1. Ligue o iPhone ao PC Windows com um cabo USB ou USB-C.

2. Aceda ao menu Iniciar do Windows e escolha a aplicação "Fotografias" ou use a barra de pesquisa e insira "Fotografias".

3. Quando a aplicação "Fotografias" do Windows estiver aberta, clique em "Apple iPhone" no menu apresentado do lado esquerdo. Aqui, as imagens e vídeos (incluindo os ocultos) do seu iPhone começarão a ser mostrados na aplicação.

4. Escolha as fotografias que pretende guardar no seu PC com Windows e, em seguida, clique "Adicionar X itens" localizado no canto superior direito.

5. Finalmente, escolha a pasta onde pretende guardar as fotografias e clique em "Importar".

Obviamente, isto abrange o processo de cópia de fotografias de um iPhone para um PC com Windows. No entanto, os utilizadores de Mac podem transferir fotografias de forma semelhante com um cabo USB.

E, obviamente, se não se importar de utilizar o iCloud, pode sempre ativar as Fotografias em iCloud, que mantêm todas as suas fotografias sincronizadas entre os dispositivos. Contudo, se utiliza um PC Windows e um iPhone em conjunto, esta pode ser uma dica valiosa.

Leia também: