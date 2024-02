Green Datacenter: O centro de dados sustentável da empresa Dominios.pt

Desde 2001 no mercado, a Dominios.pt, com escritórios em Braga, Lisboa e Faro, conquistou, ao longo destes anos, a posição de líder nacional em registo de domínios, alojamento de sites e criação de sites. A empresa tem seguido também uma transformação sustentável. Saiba do que falamos.

Em 2023, a Dominios.pt, para continuar a crescer de forma sustentável, fez um grande investimento em energias renováveis, com uma grande intervenção no seu Datacenter, tornando-o verde: Green Datacenter.

Green Datacenter da Dominios.pt

A infraestrutura da Dominios.pt é sustentada por um Datacenter de última geração, situado em Faro, o qual foi projetado para fornecer aos seus clientes um desempenho excecional, segurança e confiabilidade. Nos períodos de maior exposição solar, 50% do Datacenter é abastecido por energia totalmente limpa.

Principais características

Suporte para Tier 3 com dual feed

Conectividade de fibra ótica a 10 Gigabits redundante

Estrutura anti-sísmica

UPS modular redundante N+1 e UPS adicional de backup

Sistema de bastidores em Cold/Hot aisle

Monitorização e arquivo constante do sistema CCTV

Ar condicionado modular InRow

Arrefecimento auxiliar de emergência

Controlo de humidade e temperatura

Controlo de acessos com sistema biométrico

Portas blindadas corta-fogo

Gerador de arranque automático

Deteção e extinção de incêndio com gás inerte e de gases tóxicos e de inundação

Segurança & Business Continuity

Com suporte para Tier 3 com dual feed, dispõe de uma infraestrutura robusta que garante redundância e minimiza interrupções. Além disso, possui uma estrutura anti-sísmica, garantindo a estabilidade e a segurança mesmo diante de eventos sísmicos.

Para assegurar o funcionamento contínuo dos sistemas, conta com UPS modular redundante N+1 e um UPS adicional de backup. Também implementamos um sistema de bastidores em Cold/Hot aisle, que otimiza o fluxo de ar e contribui para o resfriamento eficiente dos equipamentos.

A Segurança é uma prioridade no datacenter, por isso, é mantida uma monitorização constante do sistema de CCTV, controlo de acesso por meio de sistema biométrico, portas blindadas corta-fogo e um sistema de deteção e extinção de incêndio com gás inerte e de gases tóxicos e de inundação.

Garante ainda o controlo de humidade e temperatura, bem como a disponibilidade de arrefecimento auxiliar de emergência. O datacenter está equipado com um gerador de arranque automático, o que nos permite fornecer energia ininterrupta mesmo em caso de falhas no fornecimento elétrico.

Servidores de elevada Perfomance

O Datacenter Nacional Próprio da Dominios.pt está equipado com hardware de última geração, incluindo discos SSD ou NVMe fornecendo Servidores Dedicados com alta performance, flexibilidade, inovação e economicamente acessíveis. São uma opção inovadora e de alta qualidade para empresas que desejam alta performance, confiabilidade e sustentabilidade nas suas aplicações web e base de dados.

Com uma tecnologia de última geração, energia verde, opções personalizáveis de sistemas operativos e painéis de controlo, os servidores dedicados da Dominios.pt são uma opção acessível e ecologicamente responsável para empresas todas as dimensões.

Conheça a oferta de Servidores da Dominios.pt: