Quando a Google lança um update, soam as sirenes, dado o impacto que pode causar na presença online! E desta vez, soaram e bem alto, não é para menos! Saiba o que é e como ativar o Google Consent mode v2.

Isto porque, a partir de março de 2024, a utilização do Google Consent Mode v2 será necessária para aceder às funcionalidades de segmentação de público e de medição de desempenho.

O Google Consent Mode v2 é uma solução da Google que ajuda os anunciantes a cumprir os regulamentos de proteção de dados relativos ao consentimento (tais como o RGPD da UE, a Diretiva Privacidade Eletrónica ou a Lei dos Mercados Digitais).

Esta solução permite que os anunciantes possam continuar a tirar o melhor partido da utilização de serviços Google como o Google Ads ou o Analytics. Com recurso ao Google Consent Mode v2, são cumpridos os requisitos de consentimento impostos pela legislação aplicável em matéria de privacidade de dados e, ao mesmo tempo, é possível compreender como os utilizadores estão a converter num site, respeitando as opções de consentimento do utilizador para anúncios e cookies de analítica.

Regulamentos da UE relativos ao consentimento do utilizador (EUUCP)

As Regras de consentimento do utilizador da UE (EUUCP) da Google garantem a conformidade com os regulamentos da UE, como o RGPD, a Diretiva de Privacidade e Comunicações Eletrónicas e a DMA.

Exigem o consentimento do utilizador para o rastreio através de cookies e outras tecnologias semelhantes, em particular para anúncios personalizados ou recolha de dados. As plataformas CMP certificadas, como a iubenda, cumprem os requisitos de conformidade e integram todas estas funcionalidades avançadas da Google.

Quem deve utilizar Google Consent mode v2?

A partir de março de 2024, o Google Consent Mode será útil para utilizadores Google com presença na Europa (ou numa região com requisitos de consentimento de opt-in) que apresentem anúncios personalizados ou recolham dados de medição de utilizadores nessa região, nomeadamente:

Publicitários

Editores

Developers

Proprietários de sites

Como ativar o Google Consent mode v2?

O Google Consent Mode v2 é uma opção ativada por defeito que está presente em todas as soluções da iubenda. A iubenda utiliza uma funcionalidade denominada “autoblocking” (bloqueio automático) que será ativada por predefinição. Esta funcionalidade ativa e trata automaticamente o Google Consent Mode v2 nos scripts relacionados com os serviços do Google, sem necessidade de qualquer ação adicional. É simples e fácil.

Configure o banner de consentimento: Responda a algumas perguntas e ser-lhe-á indicada uma configuração automática. Poderá personalizar todos os pormenores do banner e do processo de recolha de consentimento. Instale no seu site: Copie e cole um código no seu site pode utilizar o Google Tag Manager ou outros plugins dedicados. Todo o procedimento é automático, incluindo a configuração do Google Consent Mode v2. Obtenha os seus insights: Os algoritmos avançados do Google detetam conversões e estatísticas mesmo para utilizadores que não deram o seu consentimento para serem rastreados. Com os nossos planos, obtém esta funcionalidade automaticamente.

Benefícios do Google Consent Mode v2

Alguns benefícios do Google Consent mode v2 são:

Aumento significativo de conversões: O Google Consent Mode v2 recupera dados de conversão de aproximadamente 65% dos cliques em anúncios de utilizadores que não deram o seu consentimento. Isto dará aos anunciantes uma visão mais exata do desempenho das suas campanhas. Por sua vez, poderão tirar partido destes dados modelados para tomar decisões otimizadas, melhorar os esforços de marketing e aumentar as receitas, respeitando simultaneamente as opções de privacidade dos utilizadores. Um case study relatou um aumento de 18%, demonstrando a sua eficácia na otimização das estratégias de marketing, mesmo na presença de restrições de privacidade.

O Google Consent Mode v2 recupera dados de conversão de aproximadamente 65% dos cliques em anúncios de utilizadores que não deram o seu consentimento. Isto dará aos anunciantes uma visão mais exata do desempenho das suas campanhas. Por sua vez, poderão tirar partido destes dados modelados para tomar decisões otimizadas, melhorar os esforços de marketing e aumentar as receitas, respeitando simultaneamente as opções de privacidade dos utilizadores. Um case study relatou um aumento de 18%, demonstrando a sua eficácia na otimização das estratégias de marketing, mesmo na presença de restrições de privacidade. Medição segura em termos de privacidade: A modelação do Consent Mode no Google Ads e no Google Analytics é efetuada sem comprometer a privacidade do utilizador. O Google Consent Mode v2 é uma solução fornecida pelo Google para ajudar os anunciantes a cumprir os regulamentos de proteção de dados relacionados com o consentimento (como o RGPD da UE, a Diretiva relativa à privacidade e a Lei dos mercados digitais).

A modelação do Consent Mode no Google Ads e no Google Analytics é efetuada sem comprometer a privacidade do utilizador. O Google Consent Mode v2 é uma solução fornecida pelo Google para ajudar os anunciantes a cumprir os regulamentos de proteção de dados relacionados com o consentimento (como o RGPD da UE, a Diretiva relativa à privacidade e a Lei dos mercados digitais). Conversão inteligente modulada: Combina a probabilidade básica e a aprendizagem automática avançada para modelar o comportamento dos utilizadores no seu site, mesmo quando estes recusam o consentimento de marketing.

Combina a probabilidade básica e a aprendizagem automática avançada para modelar o comportamento dos utilizadores no seu site, mesmo quando estes recusam o consentimento de marketing. Fácil de integrar : A iubenda é uma Plataforma de Gestão de Consentimento ( CMP ) certificada pela Google que gera um banner de consentimento personalizado e obtém automaticamente melhores dados dos seus serviços Google.

: A iubenda é uma Plataforma de Gestão de Consentimento ( ) certificada pela Google que gera um banner de consentimento personalizado e obtém automaticamente melhores dados dos seus serviços Google. Vantagem competitiva: Uma vez que tem acesso a informações mais detalhadas sobre o desempenho da publicidade, poderá criar campanhas mais direcionadas e alocar mais eficaz mente o orçamento.

Implemente facilmente o Google Consent Mode V2 para medir o tráfego no Google Analytics e as conversões no Google Ads, mesmo em casos de rejeição do banner de consentimento, continuando a cumprir os regulamentos de proteção de dados relativos ao consentimento. Saiba mais sobre as soluções de conformidade online, aqui.

A iubenda é uma Plataforma de Gestão de Consentimento – Consent Management Platform (CMP) – certificada pela Google. A partir de marco de 2024, a utilização do Google Consent Mode V2 será necessária para aceder às funcionalidades de segmentação de público e de medição de desempenho e a iubenda será certamente o seu melhor aliado.