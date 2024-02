Executivo da Renault confia que o design do novo R5 “pode durar 20 anos”

A Renault renovou o seu R5 e aprimorou-o para o século XXI. Embora esteja ainda a aquecer o lugar, tendo cruzados os olhos com o mundo há poucos dias, os designers da marca acreditam que o design é (quase) intemporal e "pode durar 20 anos".

"O Renault 5 circula pelas estradas desde 1972, altura em que conquistou um público completamente novo: mulheres e jovens. Indo ao encontro da máxima "mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", a marca pintou o icónico modelo com as cores do futuro, eletrificando-o e entregando ao mercado um R5 E-Tech, pronto para aqueles que o recordam com um sorriso, mas, também, para as gerações mais novas, que expectam detalhes diferentes."

Conhecemos, há uns dias, as "novas cores" do icónico R5, que chegou preparado para enfrentar as exigências atuais do mercado automóvel. Para o diretor de design do grupo Renault, o aspeto "retro futurista" do novo Renault 5 E-Tech vai além da evocação da memória do modelo original.

Na perspetiva de Laurens van den Acker, o design do renovado R5 confere uma aparência e formato icónicos, com a mesma capacidade de longa duração que o BMW Mini ou o Fiat 500 - talvez até o Porsche 911.

Liderados por Luca, acreditamos que o 5 pode durar 20 anos. Mas o Clio vai mudar com o tempo.

Segundo informações, o diretor de design acredita que a Renault colherá grandes frutos do uso de um design "retro futurista" e emocional.

A Renault pretende defender a sua posição num mercado cada vez mais competitivo dos automóveis pequenos, e o R5 E-Tech é uma prova do compromisso da empresa em fornecer automóveis acessíveis na era dos veículos elétricos.