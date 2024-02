Oficiais militares dos EUA admitem utilizar a IA para destruir alvos no Médio Oriente

Numa rara admissão, oficiais militares dos EUA reconheceram oficialmente a utilização de Inteligência Artificial (IA) no campo de batalha. De acordo com um relatório, os EUA utilizaram a IA para identificar e neutralizar alvos no Médio Oriente.

Esta utilização já era conhecida, mas é a primeira vez que os EUA a admitem publicamente e, numa entrevista exclusiva à Bloomberg, Schuyler Moore, o responsável pela tecnologia do Comando Central dos EUA no Médio Oriente, explicou até que ponto a IA tem sido utilizada recentemente.

Moore explica que os algoritmos de aprendizagem automática constituem o núcleo do sistema de IA. Estes algoritmos, salientou, podem "auto-aprender" a reconhecer objetos de interesse para o ataque. Pensa-se que a IA seja a desenvolvida no âmbito do "Projeto Maven", lançado pela primeira vez em 2017.

Moore explicou à fonte que o pessoal dos EUA tem estado a testar algoritmos de visão por computador para identificar e localizar alvos utilizando imagens de satélite e outras fontes de dados. Além disso, a tecnologia foi amplamente testada antes de ser implementada após os ataques de 7 de outubro do Hamas em Israel.

A guerra com IA é agora oficialmente uma realidade

Moore afirmou que a IA foi utilizada para ajudar a coordenar 85 ataques aéreos dos EUA em 2 de fevereiro. Os ataques, segundo o The Eurasian Times, incluíram militares encarregues de atacar sete instalações no Iraque e na Síria.

A visão computacional, disse Moore à Bloomberg, tem sido utilizada para "identificar onde pode haver ameaças". A especialista também observou que houve um aumento dramático de alvos nos últimos meses, especialmente lançadores de foguetes.

Curiosamente, os EUA não estão sozinhos no uso de IA na guerra. De acordo com os relatórios da altura, as Israel Defence Forces (IDF) utilizaram uma plataforma de geração de alvos de IA chamada "o Evangelho" para selecionar alvos de bombardeamento em Gaza durante o conflito Israel-Hamas. Recentemente, as IDF revelaram também a existência de uma variante de próxima geração assistida por IA do seu tanque de guerra principal "Merkava".

