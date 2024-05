Neuralink recebe aprovação da FDA para fazer implante cerebral em mais um paciente

A Neuralink Corporation, a empresa de neurotecnologia fundada por Elon Musk, alcançou outro marco significativo depois de a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA ter autorizado a empresa a implantar o seu dispositivo de interface cérebro-computador num segundo paciente.

FDA aprova dados apresentados pela Neuralink

Este desenvolvimento surge numa altura em que a Neuralink trabalha diligentemente para atingir o seu ambicioso objetivo de inserir 10 dispositivos em pacientes até ao final do ano.

A aprovação da FDA marca um passo essencial para a empresa, que está focada no desenvolvimento de implantes cerebrais de alta largura de banda capazes de facilitar a comunicação entre o cérebro humano e os computadores. A autorização indica que a entidade reguladora analisou de forma satisfatória os dados de segurança e de eficácia preliminares apresentados pela Neuralink, permitindo-lhes prosseguir com os testes clínicos.

Apesar do avanço, os principais pormenores relativos ao local e ao momento do procedimento continuam por revelar. A Neuralink não revelou as identidades dos indivíduos que irão receber os implantes, sublinhando o seu compromisso com a privacidade deles. Da mesma forma, a atualização é fornecida sem citações diretas ou atribuições a representantes da empresa.

A autorização faz parte de um plano mais alargado da Neuralink para tratar doenças neurológicas graves, aproveitando o potencial da sua tecnologia. Os implantes foram concebidos para ler a atividade neural com um conjunto de elétrodos minúsculos e transmitir essa informação a dispositivos informáticos externos.

O objetivo global é permitir que as pessoas paralisadas ou com graves deficiências motoras controlem interfaces digitais diretamente com os seus pensamentos, melhorando assim significativamente a sua qualidade de vida.

O impacto nas indústrias médica e tecnológica

Tanto os analistas como os observadores da indústria estão atentos à trajetória da Neuralink, tendo em conta as amplas implicações que representa não só para as indústrias médica e tecnológica, mas também para os conceitos sociais de interação homem-computador.

Embora as ambições da empresa sejam, sem dúvida, grandiosas, não estão isentas de desafios. A tecnologia de implantes cerebrais ainda está a dar os primeiros passos e existem inúmeros obstáculos científicos, éticos e regulamentares que a Neuralink terá de ultrapassar para garantir a sua adoção e aceitação generalizadas.

À medida que a Neuralink continua a alargar os limites da neurotecnologia, o mundo assiste com expectativa à reação dos pacientes a estes dispositivos inovadores e à forma como estes podem abrir caminho a futuras inovações.

Embora não exista atualmente qualquer forma de investir diretamente na Neuralink, as ramificações mais amplas do que se está a passar aqui poderão ter implicações mais vastas para o setor da tecnologia médica em geral nos próximos meses ou anos.

