Isenção de portagens nas ex-SCUT é só para populações locais?

As portagens continuam a ser tema quente. De relembrar que já foi aprovado o fim das portagens nas ex-SCUT depois do parlamento ter aprovado a proposta. Há quem defenda, no entanto, que a isenção de portagens nas ex-SCUT só deva ser para populações locais.

Isenção de portagens nas ex-SCUT custa 200 milhões

O CEO da Brisa defendeu recentemente a isenção de portagens só para populações locais. Segundo justifica, em vez de 200 milhões de euros com o fim das portagens nas ex-SCUT para todos, tal medida poderia apenas custar 40 milhões.

António Pires de Lima, Diretor Executivo da Brisa e antigo Ministro da Economia refere que, através do sistema Via Verde e dos pórticos existentes nas SCUT, seria possível beneficiar somente as populações locais. Este benefício poderia tomar a forma de isenções ou descontos de quantidade da utilização.

Segundo Pires de Lima, se estas vias passarem a ser usadas indiscriminadamente, a sua qualidade vai degradar-se, e o tráfego e sinistralidade vão aumentar.