Utilizadores do Android que mudam para iPhone geralmente compram modelos mais baratos

O número de utilizadores que mudaram de um smartphone Android para iPhone nos últimos anos não se alterou muito, sendo as percentagens relativamente semelhantes. Um relatório indica, porém, que aqueles que mudaram, fizeram-no para um modelo mais barato.

Anteriormente, vimos que a mudança ente Android e iOS abrandou e que menos utilizadores Android migraram para o iPhone, em 2023 (em relação a 2022).

De acordo com a Consumer Intelligence Research Partners LLC (CIRP), a percentagem de utilizadores de Android que mudou para um iPhone, os chamados switchers, permaneceu num espaço nominal bastante estreito nos últimos anos, de 11% a 15%.

Entretanto, a CIRP partilhou que os utilizadores do Android que mudam para o iPhone são homens e, além disso, ganham menos dinheiro do que os utilizadores existentes do iPhone. A maioria desses compradores de iPhone muda para um legacy model, por forma a economizar dinheiro.

Em 2023, 29% dos utilizadores do Android que mudaram para o iPhone compraram os modelos iPhone SE 3, iPhone 12, e iPhone 13 ou iPhone 13 mini. Por sua vez, a percentagem de proprietários de iPhone que atualizaram para um desses modelos foi menor, 21% no mesmo período.

Durante o ano passado, enquanto 51% dos switchers compraram um modelo da série iPhone 14 (essa foi a gama mais atual disponível na maior parte do ano de 2023), 56% daqueles que atualizaram o seu iPhone escolheram entre o iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Segundo a CIRP, 37% dos switchers compraram um modelo da série iPhone 14 ou iPhone 15 Pro, enquanto o número de utilizadores do iPhone que atualizaram para um desses modelos foi de 43%.

Apesar de a diferença não ser berrante, na perspetiva da CIRP, os utilizadores de Android que mudam para um iOS começam, normalmente, por comprar um iPhone mais barato, porque transitam de smartphones Android com um preço menor do que os modelos iOS mais recentes. Mais, os dispositivos não-Pro do iPhone ou legacy models da Apple são mais interessantes para o seu orçamento.

A CIRP sugere, também, que os utilizadores que mudam do Android para o iOS podem não sentir a necessidade de comprar o modelo mais recente do iPhone, pagando por todos os novos recursos. Para esses recém-chegados ao iPhone, "entrar no jardim murado, usar iMessage e FaceTime e talvez conectar o seu smartphone com AirPods seja um upgrade suficiente".