A Xiaomi tem na MIUI a sua personalização do Android, com muitas opções adicionais e que elevam ainda mais o sistema da Google. Este cenário é usado há muitos anos e com provas dadas, acompanhado sempre a nova versão do Android. Isso pode mudar em breve, com a mudança para o MiOS, a próxima novidade da marca.

O MiOS não é uma novidade para a maioria dos utilizadores da Xiaomi. Este não é ainda um sistema conhecido e materializado, mas já circula informação sobre a sua existência há algum tempo, tornando real os seus desenvolvimentos e uma potencial chegada para o mercado.

Agora surge informação sobre o seu estado e como irá começar a ser usado nos smartphones da Xiaomi. Foi o conhecido Digital Chat Station que no Weibo revelou que está convencido de que a marca poderá muito em breve começar a fazer a troca da MIU pela MiOS.

Avança que a MIUI 14 será a última versão a ser lançada pela Xiaomi e que desse momento em diante será o MiOS a ser a opção. Este novo sistema chegará com alguns dos próximos modelos e assumirá o papel central como sistema operativo da marca.

É de destacar de que o sistema desenvolvido pela própria Xiaomi deverá ser inicialmente implantado em dispositivos AIoT (Inteligência Artificial das Coisas) e "grandes terminais". Só posteriormente deverá expandir-se para os smartphones, primeiro em novos lançamentos e depois como atualizações.

A grande diferença entre a MIUI e o MiOS é a base em que é desenvolvido. A primeira opção é assente no Android e usa depois uma camada de personalização própria da Xiaomi. Já o MiOS é um sistema totalmente novo e que a marca está a desenvolver de forma autónoma, como a Huawei fez com o HarmonyOS.

Está assim lançada mais informação importante sobre o futuro dos smartphones da Xiaomi e do seu potencialmente novo sistema operativo. Será uma mudança importante para a marca, que assim abandona a sua muito usada personalização do Android, com as suas caraterísticas únicas.