Samsung já trabalha em smartphones com IA que podem ser “radicalmente diferentes”

Ao longo dos anos, a Samsung tem mostrado a sua capacidade de criar tecnologias e de apostar em novas áreas. Tem sido uma das marcas que alavancam o mercado e que criam propostas únicas. Agora, a Samsung revelou que já está a trabalhar em smartphones com IA que podem ser “radicalmente diferentes”.

Samsung já trabalha em smartphones com IA

A Samsung concentra-se na IA como o futuro dos dispositivos móveis. Já mostrou o software que criou com as recentes características da IA ​​Galaxy, mas o hardware “pode acabar por ser radicalmente diferente dos telefones existentes da Samsung”, segundo as palavras de TM Roh, presidente da unidade Mobile Experience (MX) da Samsung.

TM Roh falou ao jornal Australian Financial Review e revelou informações importantes para o futuro da Samsung. Nesta conversa, disse que a “parte de leão” da investigação e desenvolvimento da Samsung MX está focada nos chamados telefones AI.

Sobre como estes vão ser, TM Roh não entrou em detalhes, mas o comentário “radicalmente diferente” sugere que o omnipresente retângulo pode estar em vias de extinção. Roh referiu que os smartphones com IA seriam mais “móveis”, o que não significa necessariamente menores. Também poderiam ter ecrãs maiores e mais sensores.

EStas propostas podem ser “radicalmente diferentes”

O Galaxy S24 Ultra e o Galaxy Z Fold6 beneficiam do suporte da S Pen, uma vez que a IA pode transformar um esboço numa imagem detalhada. No entanto, a IA é utilizada não só para a manipulação e criação de imagens, mas também para áudio, texto, vídeo, 3D e praticamente tudo o que se possa imaginar.

A Samsung incorpora os seus auscultadores no conjunto de ferramentas de IA, com tradução de idiomas, pelo que os acessórios podem fazer parte da estratégia. Além disso, os smartpohnes dobráveis ​​são particularmente adequados para utilizar os seus ecrãs duplos para ações como o modo intérprete.

Existem alguns dispositivos de IA no mercado atualmente, mas nenhum se tem mostrado como bem-sucedido. Por isso talvez não sejam uma boa indicação de como deve ser um “smartphone de IA”. Isto também significa que a Samsung se está a aventurar em território inexplorado, algo que já mostrou ser uma opção no passado. Ainda assim, não é de admirar que isto exija um grande impulso em I&D.