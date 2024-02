Sony Playstation anuncia descontos no PlayStation Plus

O Playstation Plus é uma das peças centrais da engrenagem e ecossistema que a Sony Playstation montou em redor da Playstation 5. Com um lançamento mensal de vários jogos novos, o serviço continua a manter os fãs da consola satisfeitos e ansiosos pelas novidades seguintes. Neste momento, o Playstation Plus encontra-se em promoção...

É um serviço já com vários anos de existência e que agora, com a Playstation 5, se encontra em pleno uso, para gozo e satisfação de milhões de jogadores em todo o Mundo. O Playstation Plus já é uma presença habitual e imperativa em quem possui uma consola Playstation e a Sony pretende que assim se mantenha... e por muito tempo, claro!

E dessa forma, a Sony Playstation revelou recentemente que, até 11 de Fevereiro, o Playstation Plus se vai encontrar com preços mais apetecíveis. Trata-se de uma promoção que pode ser interessante a quem pretenda renovar ou adquirir o serviço.

Desta forma, até ao próximo dia 11 de Fevereiro, todos os jogadores que quiserem poderão adquirir uma subscrição de 12 meses do PlayStation Plus Extra pelo preço de uma subscrição anual do PlayStation Plus Essential, ou seja, por 71,99€, em vez de 125,99€.

Esta promoção é válida apenas para novos membros, ou membros que não tenham uma subscrição ativa do serviço no momento.

Em baixo recordamos um resumo do que inclui cada um destes dois níveis de subscrição do PlayStation Plus:

PlayStation Plus Essential: Inclui três jogos para a PlayStation 4 e PlayStation 5 a transferir por mês sem custos adicionais; descontos exclusivos na PlayStation Store; 100GB de armazenamento na nuvem para as gravações de jogos; acesso ao modo multijogador online; Share Play e ajuda de jogo*.

PlayStation Plus Extra: Inclui as mesmas vantagens do nível PlayStation Plus Essential e ainda um catálogo de mais de 450 dos melhores títulos para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5, contando os grandes êxitos dos PlayStation Studios e outras grandes editoras.

Podem ver mais detalhes, aqui.