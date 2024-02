Rumores apontam os próximos países a receber os badalados Vision Pro da Apple

Os Vision Pro já estão a fazer furor nos Estados Unidos, com os utilizadores a passearem-se com o seu novo headset, enquanto gesticulam controlos. Depois do americano, há rumores a indicar quais os próximos mercados a receber o dispositivo assinado pela Apple.

Deste lado, a curiosidade relativamente aos Vision Pro está ao rubro. Contudo, parece que Portugal não será o próximo destino do headset, nem a vizinha Espanha (que poderia servir-nos de desvio para a sua aquisição).

Conforme apontado pela ITHome, há um rumor a circular na cadeia de fornecimento de que a Apple lançará o seu headset na China já em abril ou, mais tardar, em maio. Segundo a mesma fonte, o processo de registo dos Apple Vision Pro está prestes a ser concluído, pelo que o dispositivo poderá ser vendido em breve no país.

Este rumor alinha-se com as previsões do analista Ming-Chi Kuo, que disse esperar que a expansão internacional do headset da Apple aconteça antes do mês de junho, antes da WWDC 2024.

Portanto, os rumores apontam a China como um dos primeiros mercados a receber os Vision Pro. No ano passado, porém, o analista da Bloomberg, Mark Gurman, indicou que, além deste, também o Canadá, Reino Unido e França seriam prioridade para a Apple.

Na altura, disse que a Alemanha e França fariam parte do primeiro grupo de países a receber os Vision Pro, seguidas por Hong Kong, Japão, Coreia e Austrália.

Considerando que o inglês é a principal língua no Reino Unido e no Canadá, poderia ser mais fácil levar-lhes os Vision Pro antes de os fazer chegar à China. Isto significaria que seriam lançados neste países antes de abril, o mês apontado pelos rumores para a chegada ao país asiático.

Contas feitas, o plano poderá ser: América: Canadá; Europa: Reino Unido, Alemanha e França; Ásia: China, Hong Kong, Japão e Coreia; Oceânia: Austrália.