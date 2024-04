iOS 17.5 vai introduzir um novo sistema para desativar acessórios de localização indesejados

Os AirTags abriram uma nova frente de batalha contra o direito à privacidade. Apesar de o dispositivo ser útil para localizar os objetos dos utilizadores de forma legal, o uso errado deste tipo de dispositivos pode ser muito prejudicial. Como tal, a Apple está a fazer alterações para melhorar o seu sistema. O iOS 17.5 traz novidades nesse sentido.

No ano passado, a Apple anunciou uma parceria com a Google para trabalhar numa nova "especificação da indústria para lidar com o rastreio indesejado", depois de muitas preocupações sobre perseguidores que utilizam acessórios como AirTags para vigiar silenciosamente as pessoas.

Agora, parece que a Apple planeia lançar estas novas funcionalidades antiperseguição com o iOS 17.5.

iOS 17.5: detetar e desativar acessórios de localização indesejados

Depois de a empresa de Cupertino ter disponibilizado ontem a primeira versão beta do iOS 17.5, foram encontrados indícios destas novas funcionalidades anti-stalking no código interno do iOS 17.5 beta.

As linhas de código adicionadas à aplicação Encontrar revelam que o iOS irá identificar acessórios de localização, mesmo que não sejam certificados pela Apple ou pela aplicação Encontrar, e ajudar os utilizadores a desativá-los.

Este item não está certificado na rede Apple Find My (Encontrar). Pode desativar este item e impedi-lo de partilhar a sua localização com o proprietário. Para o fazer, siga as instruções fornecidas num site do fabricante deste item.

Lê-se numa das novas cadeias de caracteres.

A funcionalidade não parece estar ativada para os utilizadores da versão beta por enquanto, mas esta é uma forte evidência de que poderá ficar disponível com o lançamento oficial do iOS 17.5.

Empresas como a Samsung, a Tile, a Chipolo, a Eufy e a Pebblebee manifestaram interesse em suportar esta tecnologia.

Na altura, a Apple e a Google afirmaram que iriam criar um sistema universal para iOS e Android para detetar e alertar os utilizadores sobre acessórios de localização indesejados. Atualmente, o iOS já é capaz de detetar dispositivos de localização Bluetooth indesejados, mas apenas quando são certificados Find My.

A empresa também oferece uma aplicação Android para detetar AirTags.