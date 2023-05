Apesar de concorrentes históricas e permanentes, a Google e a Apple por vezes aproximam-se para ajudar os seus utilizadores. Após termos visto esta parceria funcionar na pandemia, surge uma nova oportunidade. Agora voltam a unir esforços para acabar com a perseguição dos trackers Bluetooth.

Google e Apple volta a unir esforços

Os trackers Bluetooth, como as Airtags, os Tiles ou a proposta da Samsung, têm muitos problemas de privacidade e segurança associados e conhecidos. São muitos os casos que têm sido revelados em que estes dispositivos são usados para perseguir utilizadores ou os seus bens.

Mesmo com a Apple e outras marcas a procurarem resolver esta questão com novidades e atualizações, a verdade é que estes não parecem abrandar. Para resolver esta questão, a Google e a Apple voltaram a unir-se e em breve esperam ter uma solução mais universal e que todos podem adotar.

Acabar com a perseguição dos trackers Bluetooth

Do que foi revelado num comunicado conjunto das duas empresas, a Apple e o Google apresentaram uma proposta de especificação do setor para combater o uso indevido destes dispositivos. A especificação pioneira permitirá que todos sejam compatíveis com deteção e alertas de rastreamento não autorizados nas plataformas iOS e Android.

A Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security e Pebblebee expressaram apoio ao projeto de especificação. Este vai oferecer as melhores práticas e instruções para os fabricantes, caso decidam incorporar esses recursos nos seus produtos. Claro que a Apple com a Airtag e a Google com a sua futura proposta vão também adotar esta especificação.

Novidades deste trabalho devem chegar no final de 2023

A especificação foi enviada como um rascunho através da IETF. As partes interessadas são convidadas e incentivadas a rever e comentar nos próximos três meses. Após esse período, a Google e a Apple criarão parceria para abordar o feedback e lançarão uma implementação da especificação até o final de 2023. Além de incorporar o feedback dos fabricantes de dispositivos, a contribuição de vários grupos de segurança e defesa foi integrada ao desenvolvimento da especificação.

Esta poderá bem ser a solução que estas marcas esperavam para acabar com a perseguição dos trackers Bluetooth. A Apple tem tentado criar a sua solução para as Airtags e a Google estará a entrar neste caminho e assim tem a vida facilitada.