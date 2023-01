Google estará a preparar o seu concorrente aos AirTags da Apple

Mesmo com todos os problemas de privacidade, os AirTags da Apple são um gadget a que todos reconhecem uma utilidade grande. Estes permitem detetar e encontrar bens perdidos, recorrendo à rede Find My da Apple, que usa qualquer iPhone para partilhar a localização.

Com todo este interesse focado nesta proposta, é natural que outras marcas procurem implementar uma solução similar. A próxima a tentar criar um destes dispositivos parece ser a Google, para assim ter uma alternativa dentro do seu ecossistema.

A Apple parece ter acertado novamente com o lançamento dos AirTags. Estes localizadores fazem uso de todos os dispositivos móveis da marca para criar uma rede de partilha de informação única e que funciona de forma quase perfeita. Há problemas de privacidade identificados, alguns graves, mas que estão a ser resolvidos.

Com este sucesso, é natural que empresas como a Google procurem criar alternativas e que as coloque à disposição dos seus clientes. Isso deverá estar a acontecer, segundo informações que estão a ser apresentadas agora.

Do que se sabe, esta nova tag terá o nome interno de "grogu" e estará a ser desenvolvida pela equipa da Nest da Google. Deverá surgir numa variedade de cores diferentes e terá um altifalante embutido para mostrar a sua presença e ser facilmente detetado.

Além disso, este novo dispositivo terá suporte para banda ultralarga (UWB) e Bluetooth Low Energy (LE). Essas tecnologias são críticas e absolutamente necessárias para uma deteção precisa da localização dos utilizadores em qualquer cenário.

A few days ago, some ... interesting concept renders were posted online of a hypothetical Google-made tracker called the G Spot. While it was made as a joke, there's some truth to the slide where it says it'd use Fast Pair!



