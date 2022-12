Apple traz finalmente detalhes das atualizações de firmware dos AirTags

A Apple mantém os seus dispositivos permanentemente debaixo de olho e são frequentes as atualizações do seu firmware. Contudo, em vários produtos, como nos AirTags, HomePods e AirPods, a empresa simplesmente limita-se a atualizar e raramente informa os utilizadores das novidades e correções. Depois de várias críticas, a Apple parece ter ouvido e nos AirTags finalmente deu detalhes do que trouxe de novo.

Vejamos então o que mudou com as atualizações de firmware AirTag 2.0.24 e 2.0.36.

Destacando aqui os AirTags do cardápio de produtos Apple, podemos perceber que são dispositivos populares, de sucesso de vendas para a empresa e com grande potencial para o consumidor. Baseados na plataforma Encontrar (Find My), os AirTags aproveitam-se da sua rede gigante de iPhones para servir a localização dos objetos a si conectados.

Assim, num artigo de suporte no site da Apple (apesar de na versão portuguesa estar desatualizada), a empresa agora detalha o que há de novo nas atualizações de firmware AirTag 2.0.24 e 2.0.36.

A versão 2.0.24 do firmware AirTag, lançada em 10 de novembro, finalmente permite que os utilizadores do iPhone localizem um AirTag desconhecido com localização de precisão.

Esse recurso foi anunciado pela Apple no início deste ano como parte das medidas da empresa para impedir que as pessoas usem o AirTag para fins de perseguição. Quando o iPhone deteta um AirTag desconhecido a mover-se com o utilizador, a pessoa pode usar a Localização exata combinada com um alerta sonoro para localizar e desativar rapidamente esse AirTag.

A Apple também melhorou os alertas de notificação para quando um AirTag se separa do seu proprietário e está em movimento. É claro que algumas destas características requerem um iPhone 11 ou posterior, pois dependem do chip U1 com tecnologia Ultra Wideband.

Quanto à atualização de firmware AirTag 2.0.36, lançada a 12 de dezembro, a Apple diz ter corrigido um problema em que o acelerómetro incorporado no AirTag não estava a ser ativado em certos cenários. Este sensor é provavelmente utilizado para ajudar o iPhone a detetar quando um AirTag está em movimento.

Como podemos ver a versão do software?

A Apple não deixou esta informação com acesso direto. Assim, para podermos descobrir a versão do software atualmente instalado para um AirTag que temos, basta fazer o seguinte:

Abra a aplicação Encontrar .

. Depois selecione a AirTag da lista no separador Objetos .

. Agora toque no indicador de bateria no painel deslizando para cima.

Conforme vão reparar, ao tocar no indicador de localização permite alternar a visualização que mostra o número de série e a versão do software do acessório. Toque novamente para voltar à informação anterior.

Infelizmente, não há como forçar uma atualização de um AirTag. Em vez disso, certifique-se apenas que o seu AirTag está ao alcance do seu iPhone, e este deve ser atualizado automaticamente depois de algum tempo.

Vale a pena notar que as atualizações dos AirTags são lançadas em fases, pelo que poderá não as obter imediatamente.