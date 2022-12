EUA travam a subida do preço das gráficas em 25% durante 9 meses

As notícias diárias mostram que a situação económica mundial não está nada favorável. E sobretudo nesta época natalícia, muitas famílias estão a deparar-se com dificuldades em comprar os bens mais essenciais. Na tecnologia estamos a assistir a uma queda nas vendas, uma vez que os produtos estão mais caros e as pessoas acabam por investir em equipamentos mais necessários.

Segundo as notícias recentes, como forma de incentivar a compra destes produtos, os Estados Unidos da América vão travar a subida de preço de 25% nas placas gráficas durante um período de 9 meses.

EUA impedem a subida de 25% no preço das GPUs durante 9 meses

Não é novidade para os mais atentos que os preços das placas gráficas são consideravelmente mais baixos do que em Portugal ou noutros países. Esta situação deve-se ao facto de estes produtos estarem isentos de alguns impostos no país de Biden, nomeadamente a taxa de importação da GPU. Mas esta mesma taxa tem um prazo de validade e o mesmo termina no último dia do ano, a 31 de dezembro de 2022.

Mas os norte-americanos não devem estar preocupados, sobretudo aqueles que tencionavam comprar uma placa gráfica em breve. Isto porque, de acordo com as mais recentes informações, os EUA alargaram por mais 9 meses a isenção dessa taxa, evitando assim um aumento de 25% no preço das GPUs.

Estas taxas foram 'criadas' durante o governo de Donald Trump, devido à guerra comercial com a China, mas trouxeram vários problemas quer para as empresas como também para os consumidores. No entanto, com a presidência de Joe Biden, o gabinete do Representante do Comércio dos EUA (USTR) deu início a uma investigação a esses mesmos impostos, tendo aplicado isenções a 354 categorias de produtos, num total de 549.

Mas como essa isenção vai expirar daqui a alguns dias, caso nada fosse feito as placas gráficas poderiam então ver os seus preços aumentados em até mais 25%. Com esta nova medida de alargamento do prazo, os chips voltam a ficar isentos da taxa até ao dia 30 de setembro de 2023. Depois disso, logo se vê o que é decidido.

Algumas marcas foram contra este imposto

Como seria de esperar, muitas empresas mostraram-se contra esta taxa, como a Nvidia e a Zotac, uma vez que dizem que a mesma agrava os problemas de fabrico, a escassez de stock, a procura e a venda das placas gráficas. Outros nomes como a Apple e a Intel também reclamaram no sentido de pedirem a isenção do imposto de importação.

Para já, pelo menos nos próximos 9 meses, os utilizadores que queiram comprar um chip gráfico já não vão ser surpreendidos com um valor significativamente mais alto.