Apple lança nova atualização de firmware para os AirTags e para os AirPods

Depois de ter lançado o iOS 16.1.1 com correções, o iOS 16.2 beta 2 com novidades para os programadores, a Apple dedicou-se a atualizar o firmware dos seus mais variados dispositivos. Primeiro dedicou uma atualização aos AirPods Pro 2 e agora lançou para os restantes AirPods e para oo AirTags.

Como sempre as novidades ficaram no segredo dos deuses. Contudo, fica a dica para verem se estão a usar o melhor e mais recente firmware.

Atualização firmware AirTags

As etiquetas localizadoras de objetos da Apple, os AirTags, são um produto de sucesso da empresa e que faz muito jeito ao utilizador. Aliás, têm sido um sucesso nestes últimos tempos de confusão nos aeroportos com muitas bagagem extraviada.

A empresa de vez em quando atualiza este dispositivo para corrigir pequenos bugs e para aumentar a sua performance. Assim, a nova versão de firmware de hoje é a versão 2.0.24, e inclui o número de construção 2A24e.

Antes de hoje, a versão mais recente do firmware AirTag era a versão 1.0.301 e apresentava o número de compilação 1A301. Infelizmente, é incerto neste momento o que muda com a atualização, uma vez que a Apple ainda não partilhou as notas de atualização do firmware de hoje.

Como podemos ver a versão do software?

A Apple não deixou esta informação com acesso direto. Assim, para podermos descobrir a versão do software atualmente instalado para um AirTag que temos, basta fazer o seguinte:

Abra a aplicação Encontrar .

. Depois selecione a AirTag da lista no separador Objetos .

. Agora toque no indicador de bateria no painel deslizante para cima.

Conforme vão reparar, ao tocar no indicador de localização permite alternar a visualização que mostra o número de série e a versão do software do acessório. Toque novamente para voltar à informação anterior.

Atualização de firmware da AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro e AirPods Max

A nova versão de firmware para estes novos AirPods é a versão 5B58. A atualização está disponível para todos os modelos AirPods acima mencionados. Curiosamente, a versão anterior do firmware era a 4E71, e é a mesma versão que foi lançada para o AirPods Pro 2 no início desta semana.

Nas notas de lançamento da Apple: "Correções de bugs e outras melhorias". Útil como sempre!

Como podemos verificar a versão do software?

Pode verificar o firmware dos ‌‌‌AirPods seguindo estas etapas:

Ligue os seus ‌‌AirPods ao seu dispositivo iOS.

Abra a aplicação Definições .

. Dentro verá o menu AirPods .

. Já neste menu dedicado aos AirPods corra a janela até ao fundo e verá Informações .

. Agora veja a opção Versão que lhe diz o número que tem instalada. Se não forem os Max pode abrir o menu Versão e terá também a informação do firmware da caixa de carregamento.



Basicamente não há muito mais a fazer, se não esperar que chegue a sua vez. Ainda esperamos também que a promessa seja cumprida e que a Apple dê mais informação.