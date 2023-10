Os Estados Unidos da América (EUA) querem proibir a importação do Apple Watch, por violação de patente no desenvolvimento do smartwatch.

A United States International Trade Commission (ITC) determinou que a Apple violou patentes no desenvolvimento do Apple Watch. Na sequência desta conclusão, ordenou o bloqueio da sua importação. Agora, a gigante tecnológica de Cupertino depende da Casa Branca para evitar esta consequência.

Conforme relatado pelo The Wall Street Journal, a ITC emitiu uma "ordem de exclusão limitada" que afeta determinados modelos do Apple Watch. Apesar de os modelos envolvidos não terem sido especificados, o veto à importação não é imediatamente aplicável e a Apple ainda dispõe de alguns recursos para superá-lo.

A decisão da ITC está, agora, sob revisão pela Casa Branca, pelo que cabe à administração de Joe Biden, em 60 dias, decidir se veta ou não a proibição. Após o término deste período, a Apple poderá recorrer, junto do United States Court of Appeals for the Ninth Circuit.

De ressalvar que este não é a primeira vez que a Apple é acusada de ter violado patentes aquando do desenvolvimento do Apple Watch. Desta vez, a acusação parte da Masimo, que acusa a empresa de Cupertino de roubar a sua tecnologia de oxímetro de pulso aplicada no smartwatch.