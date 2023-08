Os resultados financeiros da Apple são sempre um ponto de interesse na vida desta empresa. Com resultados que não param de crescer, a gigante de Cupertino enfrentou o segundo trimestre de 2023. E, tal como as previsões apontaram, as vendas do iPhone caíram, mas os serviços conseguiram equilibrar os resultados.

Vendas do iPhone abrandaram neste trimestre

O segundo trimestre do ano é, normalmente, um ponto menos positivo nas vendas da Apple. Este é um momento em que os consumidores começam a abrandar as compras, preferindo esperar pelos próximos modelos, que chegam já em setembro.

Em 2023 isso não foi diferente e os resultados voltaram a mostrar isso mesmo. As receitas atingiram o valor de 81,8 mil milhões de dólares e representaram uma queda de menos de dois por cento ano a ano. Os lucros na verdade aumentaram cerca de dois por cento, atingindo agora os 19,9 mil milhões.

A causa para esta mudança no cenário da Apple, que propaga o que acontece há 2 trimestres, está nas vendas do iPhone. Apesar de ser um abrandamento menor, a receita ficou nos 39,7 mil milhões no trimestre e caiu cerca de 2% em comparação ao ano anterior.

Serviços salvaram resultados financeiros

As vendas de iPad caíram 19,8% e nos e Mac caíram 7,3%, algo bem mais significativo. Nos Wearables, onde temos o Apple Watch e os AirPods, e nos acessórios, houve um ponto positivo. As receitas cresceram pouco mais de dois por cento, sendo a única categoria de produto a fazê-lo.

A grande vitória da Apple está mesmo nos serviços. Estes voltaram a crescer e atingiram o recorde histórico de 21,2 mil milhões, tendo crescido 8% ano a ano. Estes valores foram impulsionados pelo marco das mil milhões de assinaturas pagas que conseguiram.

Este foi, infelizmente, mais um trimestre de abrandamento para a Apple. As causas eram já esperadas e conhecidas, com o iPhone a abrandar nas vendas. Em contra corrente temos os serviços, uma das apostas mais bem conseguidas pela Apple nos últimos anos.