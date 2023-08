NASA e IBM criaram modelo open-source de IA para monitorizar alterações climáticas

A NASA, a Hugging Face e a IBM lançaram um modelo baseado em IA de código aberto que servirá como o início para a monitorização de florestas, plantações e alterações climáticas.

A NASA estimou que as suas missões de científicas da Terra irão produzir cerca de 25 mil de terabytes de dados apenas em 2024. Estes, mais os milhões de dados produzidos por outras entidades, necessitam de estruturas robustas capazes de os trabalhar, explorar e interpretar.

A IBM, a Hugging Face e a NASA uniram-se para criar um modelo de fundação geoespacial de código aberto que servirá como base para uma nova classe de ciência do clima e da Terra. Serão sistemas de IA capazes de monitorizar a desflorestação, prever o rendimento das plantações e respetivas colheitas, e avaliar as emissões de gases de efeito estufa.

Para este projeto, a IBM aproveitou o seu recém-lançado Watsonx.ai para servir como modelo fundamental com recurso à informação de um ano de dados de satélite Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS) da NASA. Esses dados são recolhidos pelo par de satélites Sentinel-2 da ESA, que são construídos para adquirir imagens óticas de alta resolução sobre regiões terrestres e costeiras em 13 bandas espectrais.

A Hugging Face está a hospedar o modelo na sua plataforma de IA de código aberto. De acordo com a IBM, ajustando o modelo em "dados rotulados para mapeamento de manchas de inundações e áreas ardidas", a equipa conseguiu melhorar o desempenho do modelo em 15%, em relação ao estado da arte atual, com metade dos dados.

O papel essencial das tecnologias open source para acelerar áreas críticas de descoberta, como a mudança climática, nunca foi tão claro. Sistemas de IA flexíveis e reutilizáveis ​​com o repositório de dados de satélite da Terra da NASA e disponibilizando-os na principal plataforma de IA de código aberto, Hugging Face, podemos aproveitar o poder da colaboração para implementar soluções mais rápidas e impactantes que melhorarão o nosso planeta.

Disse Sriram Raghavan, vice-presidente da IBM Research AI.