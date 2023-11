Microsoft proibiu os funcionários de usarem o ChatGPT por preocupações de segurança

A Microsoft proibiu temporariamente os seus funcionários de usarem o ChatGPT "devido a questões de segurança e dados". A empresa anunciou a regra num site interno e bloqueou o acesso de dispositivos internos ao chatbot de IA.

Microsoft é o maior investidor da OpenAI

Embora várias empresas de tecnologia tenham proibido (ou pelo menos desencorajado) o uso interno do ChatGPT no passado, a Microsoft fazer a mesma coisa foi certamente curioso, visto que é o maior e mais proeminente investidor da OpenAI.

Em janeiro, a Microsoft comprometeu-se a investir 10 mil milhões de dólares na criadora do ChatGPT nos próximos anos, depois de ter investido 3 mil milhões de dólares na empresa no passado. As ferramentas baseadas em IA que lançou para os seus produtos, como o chatbot do Bing, também usam o Large Language Model (LLM) da OpenAI.

Mas a Microsoft terá dito na sua nota que "embora seja verdade que [a empresa] investiu na OpenAI e que o ChatGPT tem salvaguardas incorporadas para evitar o uso indevido, o site é, no entanto, um serviço externo". A empresa aconselhou os seus funcionários a "terem cuidado", acrescentando que o mesmo se aplica a outros serviços de terceiros, incluindo o gerador de imagens de IA Midjourney.

Proibição do uso do ChatGPT inesperada, mas bastante breve...

A CNBC diz que, depois de ter publicado a sua história, a Microsoft restaurou rapidamente o acesso ao chatbot. Um porta-voz disse à empresa de notícias que a proibição foi um erro, apesar de o aviso mencionar explicitamente o ChatGPT e que a Microsoft restaurou o acesso a ele assim que percebeu seu erro.

Estávamos a testar sistemas de controlo de endpoints para LLMs e inadvertidamente ativámo-los para todos os funcionários. Como dissemos anteriormente, encorajamos os funcionários e os clientes a utilizar serviços como o Bing Chat e o ChatGPT, que incluem níveis mais elevados de proteção da privacidade e da segurança.

Disse um porta-voz.

